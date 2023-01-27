В пятницу, 27 января, состоится товарищеский матч между «Металлистом 1925» и сербским футбольным клубом «Раднички Ниш».

Харьковская команда проводит сборы в Турции. Поединок против сербской команды станет для «Металлиста 1925» первым в 2023 году.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

16:00 Металлист 1925 – Раднички Ниш