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Товарищеские матчи
Металлист 1925
27.01.2023 15:00 - : -
Раднички Ниш
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
27 января 2023, 08:45 |
56
0

Металлист 1925 – Раднички Ниш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча 27 января в 16:00

27 января 2023, 08:45 |
56
0
Металлист 1925 – Раднички Ниш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист 1925

В пятницу, 27 января, состоится товарищеский матч между «Металлистом 1925» и сербским футбольным клубом «Раднички Ниш».

Харьковская команда проводит сборы в Турции. Поединок против сербской команды станет для «Металлиста 1925» первым в 2023 году.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

16:00 Металлист 1925 – Раднички Ниш

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Раднички Ниш Металлист 1925 товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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