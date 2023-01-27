Товарищеские матчи
27.01.2023 15:00 - : -
Украина. Премьер лига27 января 2023, 08:45 |
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Металлист 1925 – Раднички Ниш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча 27 января в 16:00
27 января 2023, 08:45 |
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В пятницу, 27 января, состоится товарищеский матч между «Металлистом 1925» и сербским футбольным клубом «Раднички Ниш».
Харьковская команда проводит сборы в Турции. Поединок против сербской команды станет для «Металлиста 1925» первым в 2023 году.
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.
16:00 Металлист 1925 – Раднички Ниш
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