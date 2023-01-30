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Товарищеские матчи
Металлист 1925
30.01.2023 15:00 - : -
Хебыр
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
30 января 2023, 10:15 |
42
0

Металлист 1925 – Хебыр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча 30 января в 15:00

30 января 2023, 10:15 |
42
0
Металлист 1925 – Хебыр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист 1925

В понедельник, 30 января, состоится товарищеский матч между харьковским «Металлистом 1925» и болгарским клубом «Хебыр».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Харьковчане проводят зимние сборы в Турции. Это будет второй матч для команды в 2023 году. Предыдущий поединок против «Раднички Ниш» завершился со счетом 0:0.

Стартовый свисток в матче «Металлист 1925» – «Хебыр» прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

15:00 Металлист 1925 – Хебыр

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Хебыр Металлист 1925 смотреть онлайн товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы
Источник Sport.ua
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