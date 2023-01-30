Товарищеские матчи
30.01.2023 15:00 - : -
Украина. Премьер лига30 января 2023, 10:15 |
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Металлист 1925 – Хебыр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча 30 января в 15:00
30 января 2023, 10:15 |
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В понедельник, 30 января, состоится товарищеский матч между харьковским «Металлистом 1925» и болгарским клубом «Хебыр».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Харьковчане проводят зимние сборы в Турции. Это будет второй матч для команды в 2023 году. Предыдущий поединок против «Раднички Ниш» завершился со счетом 0:0.
Стартовый свисток в матче «Металлист 1925» – «Хебыр» прозвучит в 15:00 по киевскому времени.
15:00 Металлист 1925 – Хебыр
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