В понедельник, 30 января, состоится товарищеский матч между харьковским «Металлистом 1925» и болгарским клубом «Хебыр».

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Харьковчане проводят зимние сборы в Турции. Это будет второй матч для команды в 2023 году. Предыдущий поединок против «Раднички Ниш» завершился со счетом 0:0.

Стартовый свисток в матче «Металлист 1925» – «Хебыр» прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

15:00 Металлист 1925 – Хебыр