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03.02.2023, FT 1 : 0
Украина. Премьер лига04 февраля 2023, 09:56 | Обновлено 04 февраля 2023, 10:00
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Металлист 1925 – Гостивар – 1:0. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
04 февраля 2023, 09:56 | Обновлено 04 февраля 2023, 10:00
47
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В рамках учебно-тренировочного сбора в Турции харьковский «Металлист 1925» в контрольном матче минимально выиграл у «Гостивара» из Северной Македонии со счетом 1:0.
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