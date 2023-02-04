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Товарищеские матчи
Металлист 1925
03.02.2023, FT 1 : 0
Гостивар
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Украина. Премьер лига
04 февраля 2023, 09:56 | Обновлено 04 февраля 2023, 10:00
47
0

Металлист 1925 – Гостивар – 1:0. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

04 февраля 2023, 09:56 | Обновлено 04 февраля 2023, 10:00
47
0
Металлист 1925 – Гостивар – 1:0. Видео гола и обзор матча
ФК Металлист 1925

В рамках учебно-тренировочного сбора в Турции харьковский «Металлист 1925» в контрольном матче минимально выиграл у «Гостивара» из Северной Македонии со счетом 1:0.

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видео голов и обзор Металлист 1925 Гостивар контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи
Источник Sport.ua
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