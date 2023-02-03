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Товарищеские матчи
Металлист 1925
03.02.2023 14:00 - : -
Гостивар
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 февраля 2023, 09:23 |
20
0

Металлист 1925 – Гостивар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча 3 февраля в 14:00

03 февраля 2023, 09:23 |
20
0
Металлист 1925 – Гостивар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист 1925

В пятницу, 3 февраля, состоится товарищеский матч между харьковским «Металлистом 1925» и «Гостиваром» из Северной Македонии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-й матч украинской команды на учебно-тренировочных сборах в Турции.

Стартовый свисток в матче «Металлист 1925» – «Гостивар» прозвучит в 14:00 по Киеву.

14:00 Металлист 1925 – Гостивар

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Гостивар Металлист 1925 смотреть онлайн товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы
Источник Sport.ua
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