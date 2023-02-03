Товарищеские матчи
03.02.2023 14:00 - : -
Украина. Премьер лига03 февраля 2023, 09:23 |
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Металлист 1925 – Гостивар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча 3 февраля в 14:00
03 февраля 2023, 09:23 |
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В пятницу, 3 февраля, состоится товарищеский матч между харьковским «Металлистом 1925» и «Гостиваром» из Северной Македонии.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 3-й матч украинской команды на учебно-тренировочных сборах в Турции.
Стартовый свисток в матче «Металлист 1925» – «Гостивар» прозвучит в 14:00 по Киеву.
14:00 Металлист 1925 – Гостивар
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