В пятницу, 3 февраля, состоится товарищеский матч между харьковским «Металлистом 1925» и «Гостиваром» из Северной Македонии.

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Это будет 3-й матч украинской команды на учебно-тренировочных сборах в Турции.

Стартовый свисток в матче «Металлист 1925» – «Гостивар» прозвучит в 14:00 по Киеву.

14:00 Металлист 1925 – Гостивар