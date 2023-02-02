Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ингулец выиграл у Подбескидзе в контрольном матче
Товарищеские матчи
Ингулец
02.02.2023, FT 1 : 0
Подбескидзе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 февраля 2023, 20:05 | Обновлено 02 февраля 2023, 20:19
265
0

Ингулец выиграл у Подбескидзе в контрольном матче

Единственный гол во встрече забил Владимир Одарюк

02 февраля 2023, 20:05 | Обновлено 02 февраля 2023, 20:19
265
0
Ингулец выиграл у Подбескидзе в контрольном матче
ФК Ингулец

В контрольном матче на сборе в Турции «Ингулец» выиграл у польского «Подбескидзе» со счетом 1:0.

Команда Сергея Ковальца сыграла разными составами в каждом тайме. Победу Ингульцу принес гол Владимира Одарюка в начале второй половины.

Контрольный матч

«Ингулец» – «Подбескидзе» – 1:0
Гол: Одарюк, 48

Напомним, ранее «Ингулец» начал сбор в Турции с ничьей с болгарской командой.

По теме:
Днепр-1 – Мура – 2:1. Мяч новичка Жоао Пеглоу. Видео голов и обзор матча
Первая победа на сборах в Турции. Черноморец обыграл Шахтер из Казахстана
Хет-трик из ассистов Капича. Кривбасс разгромил болгарский клуб в Турции
Владимир Одарюк товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Подбескидзе Бельско-Бяла Ингулец контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Испанцы и украинцы. Каким будет тренерский штаб Реброва в сборной Украины?
Футбол | 02 февраля 2023, 20:03 1
Испанцы и украинцы. Каким будет тренерский штаб Реброва в сборной Украины?
Испанцы и украинцы. Каким будет тренерский штаб Реброва в сборной Украины?

Гомес, Байона и Худжамов войдут в тренерский состав Реброва в сборной

СВИТОЛИНА: «Погибла восходящая звезда легкой атлетики. Нет спортсменам рф!»
Теннис | 02 февраля 2023, 00:55 3
СВИТОЛИНА: «Погибла восходящая звезда легкой атлетики. Нет спортсменам рф!»
СВИТОЛИНА: «Погибла восходящая звезда легкой атлетики. Нет спортсменам рф!»

Украинская теннисистка считает, что мир должен быть един в санкциях для рф и рб

Пидручный финишировал в тройке в первой гонке после операции на колене
Биатлон | 02.02.2023, 12:58
Пидручный финишировал в тройке в первой гонке после операции на колене
Пидручный финишировал в тройке в первой гонке после операции на колене
В Киеве на него рассчитывают. Именитый клуб заинтересован в форварде Динамо
Футбол | 02.02.2023, 16:59
В Киеве на него рассчитывают. Именитый клуб заинтересован в форварде Динамо
В Киеве на него рассчитывают. Именитый клуб заинтересован в форварде Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. С Гринвуда сняли все обвинения в изнасиловании
Футбол | 02.02.2023, 17:17
ОФИЦИАЛЬНО. С Гринвуда сняли все обвинения в изнасиловании
ОФИЦИАЛЬНО. С Гринвуда сняли все обвинения в изнасиловании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Названа вероятная дата проведения боя Усик – Фьюри
Названа вероятная дата проведения боя Усик – Фьюри
02.02.2023, 09:41 10
Бокс
Мудрик мог оказаться в Британии задолго до трансфера в Челси - назван клуб
Мудрик мог оказаться в Британии задолго до трансфера в Челси - назван клуб
31.01.2023, 16:36 4
Футбол
Ястремская обыграла вторую ракетку Японии на турнире в Хуахине
Ястремская обыграла вторую ракетку Японии на турнире в Хуахине
31.01.2023, 16:22 8
Теннис
Повесила баранку. Цуренко обыграла россиянку на турнире в Таиланде
Повесила баранку. Цуренко обыграла россиянку на турнире в Таиланде
01.02.2023, 19:15 7
Теннис
Фестиваль ярких голов. Шахтер сыграл вничью с 8 мячами против Марибора
Фестиваль ярких голов. Шахтер сыграл вничью с 8 мячами против Марибора
01.02.2023, 18:26 5
Футбол
Дороже Мудрика. Челси совершил очередное громкое подписание
Дороже Мудрика. Челси совершил очередное громкое подписание
01.02.2023, 08:23 7
Футбол
Британия близка к передаче Украине £2,3 млрд от продажи Челси Абрамовичем
Британия близка к передаче Украине £2,3 млрд от продажи Челси Абрамовичем
31.01.2023, 16:58 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности