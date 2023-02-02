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Украина. Премьер лига02 февраля 2023, 20:05 | Обновлено 02 февраля 2023, 20:19
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Ингулец выиграл у Подбескидзе в контрольном матче
Единственный гол во встрече забил Владимир Одарюк
02 февраля 2023, 20:05 | Обновлено 02 февраля 2023, 20:19
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В контрольном матче на сборе в Турции «Ингулец» выиграл у польского «Подбескидзе» со счетом 1:0.
Команда Сергея Ковальца сыграла разными составами в каждом тайме. Победу Ингульцу принес гол Владимира Одарюка в начале второй половины.
Контрольный матч
«Ингулец» – «Подбескидзе» – 1:0
Гол: Одарюк, 48
Напомним, ранее «Ингулец» начал сбор в Турции с ничьей с болгарской командой.
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