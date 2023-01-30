Ингулец начал в Турции с ничьей с болгарской командой

Петровский «Ингулец» на предсезонном сборе в Турции провел первый контрольный спарринг. Подопечным Сергея Ковальца противостоял болгарский клуб «Берое».

В дебюте второго тайма усилиями Александра Кучеренко украинцы повели в счете. Болгары смогли избежать поражения, сравняв счет на 85-й минуте игры. Ничья 1:1.

Товарищеский матч

Ингулец – Берое Болгария – 1:1

Голы: Кучеренко, 53 (1:0). Трибуле, 85 (1:1).