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Товарищеские матчи
Ингулец
30.01.2023, FT 1 : 1
Берое
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Украина. Премьер лига
30 января 2023, 15:59 | Обновлено 30 января 2023, 16:30
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Ингулец начал в Турции с ничьей с болгарской командой

Команда из Петрово провела первый зимний спарринг

30 января 2023, 15:59 | Обновлено 30 января 2023, 16:30
140
0
Ингулец начал в Турции с ничьей с болгарской командой
ФК Ингулец Петрово

Петровский «Ингулец» на предсезонном сборе в Турции провел первый контрольный спарринг. Подопечным Сергея Ковальца противостоял болгарский клуб «Берое».

В дебюте второго тайма усилиями Александра Кучеренко украинцы повели в счете. Болгары смогли избежать поражения, сравняв счет на 85-й минуте игры. Ничья 1:1.

Товарищеский матч

Ингулец – Берое Болгария – 1:1

Голы: Кучеренко, 53 (1:0). Трибуле, 85 (1:1).

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Ингулец Берое товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
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