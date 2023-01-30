Украина. Премьер лига30 января 2023, 15:59 | Обновлено 30 января 2023, 16:30
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Ингулец начал в Турции с ничьей с болгарской командой
Команда из Петрово провела первый зимний спарринг
30 января 2023, 15:59 | Обновлено 30 января 2023, 16:30
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Петровский «Ингулец» на предсезонном сборе в Турции провел первый контрольный спарринг. Подопечным Сергея Ковальца противостоял болгарский клуб «Берое».
В дебюте второго тайма усилиями Александра Кучеренко украинцы повели в счете. Болгары смогли избежать поражения, сравняв счет на 85-й минуте игры. Ничья 1:1.
Товарищеский матч
Ингулец – Берое Болгария – 1:1
Голы: Кучеренко, 53 (1:0). Трибуле, 85 (1:1).
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