Украина. Премьер лига31 января 2023, 06:59 | Обновлено 31 января 2023, 07:16
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Ингулец – Берое – 1:1. Ничейное начало в Турции. Видео голов и обзор матча
Голом в воротах соперника отличился Александр Кучеренко
31 января 2023, 06:59 | Обновлено 31 января 2023, 07:16
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В первом контрольном матче на турецких сборах «Ингулец» сыграл вничью с болгарским «Берое» (1:1).
Голом в воротах соперника отличился Александр Кучеренко.
Читайте также:Ингулец начал в Турции с ничьей с болгарской командой
Товарищеский матч. 30 января
Ингулец (Украина) – Берое (Болгария) – 1:1
Голы: Кучеренко, 53 – Трибуле, 85.
Видеообзор матча
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