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Товарищеские матчи
Ингулец
30.01.2023, FT 1 : 1
Берое
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Украина. Премьер лига
31 января 2023, 06:59 | Обновлено 31 января 2023, 07:16
92
0

Ингулец – Берое – 1:1. Ничейное начало в Турции. Видео голов и обзор матча

Голом в воротах соперника отличился Александр Кучеренко

31 января 2023, 06:59 | Обновлено 31 января 2023, 07:16
92
0
Ингулец – Берое – 1:1. Ничейное начало в Турции. Видео голов и обзор матча
ФК Ингулец

В первом контрольном матче на турецких сборах «Ингулец» сыграл вничью с болгарским «Берое» (1:1).

Голом в воротах соперника отличился Александр Кучеренко.

Товарищеский матч. 30 января

Ингулец (Украина) – Берое (Болгария) – 1:1

Голы: Кучеренко, 53 – Трибуле, 85.

Видеообзор матча

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Берое Ингулец Александр Кучеренко контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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