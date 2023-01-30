Украина. Премьер лига30 января 2023, 08:17 | Обновлено 30 января 2023, 08:35
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Ингулец – Берое. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча 30 января в 12:00
30 января 2023, 08:17 | Обновлено 30 января 2023, 08:35
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В понедельник, 30 января, состоится товарищеский матч между украинским футбольным клубом «Ингулец» и болгарским «Берое».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Ингулец» с 25 января по 25 февраля проводит сбор в Турции. Поединок с «Берое» станет для подопечных Сергея Ковальца первым в 2023 году.
Стартовый свисток в матче «Ингулец» – «Берое» прозвучит в 12:00 по киевскому времени.
12:00 Ингулец – Берое
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