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Украина. Премьер лига
30 января 2023, 08:17 | Обновлено 30 января 2023, 08:35
51
0

Ингулец – Берое. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча 30 января в 12:00

30 января 2023, 08:17 | Обновлено 30 января 2023, 08:35
51
0
Ингулец – Берое. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ингулец

В понедельник, 30 января, состоится товарищеский матч между украинским футбольным клубом «Ингулец» и болгарским «Берое».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Ингулец» с 25 января по 25 февраля проводит сбор в Турции. Поединок с «Берое» станет для подопечных Сергея Ковальца первым в 2023 году.

Стартовый свисток в матче «Ингулец» – «Берое» прозвучит в 12:00 по киевскому времени.

12:00 Ингулец – Берое

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Источник Sport.ua
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