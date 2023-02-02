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02.02.2023, FT 1 : 0
Украина. Премьер лига02 февраля 2023, 22:20 | Обновлено 02 февраля 2023, 22:27
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Ингулец – Подбескидзе – 1:0. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
02 февраля 2023, 22:20 | Обновлено 02 февраля 2023, 22:27
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В контрольном матче на сборе в Турции «Ингулец» выиграл у польского «Подбескидзе» со счетом 1:0.
Команда Сергея Ковальца сыграла разными составами в каждом тайме. Победу Ингульцу принес гол Владимира Одарюка в начале второй половины.
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