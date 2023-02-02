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Украина. Премьер лига
02 февраля 2023, 22:20 | Обновлено 02 февраля 2023, 22:27
56
0

Ингулец – Подбескидзе – 1:0. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

02 февраля 2023, 22:20 | Обновлено 02 февраля 2023, 22:27
56
0
Ингулец – Подбескидзе – 1:0. Видео гола и обзор матча
ФК Ингулец

В контрольном матче на сборе в Турции «Ингулец» выиграл у польского «Подбескидзе» со счетом 1:0.

Команда Сергея Ковальца сыграла разными составами в каждом тайме. Победу Ингульцу принес гол Владимира Одарюка в начале второй половины.

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Ингулец выиграл у Подбескидзе в контрольном матче
видео голов и обзор товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Подбескидзе Бельско-Бяла Ингулец Владимир Одарюк контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
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