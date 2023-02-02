В контрольном матче на сборе в Турции «Ингулец» выиграл у польского «Подбескидзе» со счетом 1:0.

Команда Сергея Ковальца сыграла разными составами в каждом тайме. Победу Ингульцу принес гол Владимира Одарюка в начале второй половины.