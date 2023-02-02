Товарищеские матчи
02.02.2023 14:30 - : -
Украина. Премьер лига02 февраля 2023, 10:07 | Обновлено 02 февраля 2023, 10:20
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Ингулец – Подбескидзе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча 2 февраля в 14:30
02 февраля 2023, 10:07 | Обновлено 02 февраля 2023, 10:20
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В четверг, 02 февраля, состоится товарищеский матч между украинским футбольным клубом «Ингулец» и польским «Подбескидзе».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Ингулец» с 25 января по 25 февраля проводит сбор в Турции. Матч с «Подбескидзе» станет для подопечных Сергея Ковальца вторым в 2023 году.
Стартовый свисток в матче «Ингулец» – «Подбескидзе» прозвучит в 14:30 по киевскому времени.
Ингулец – Подбескидзе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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