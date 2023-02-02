В четверг, 02 февраля, состоится товарищеский матч между украинским футбольным клубом «Ингулец» и польским «Подбескидзе».

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«Ингулец» с 25 января по 25 февраля проводит сбор в Турции. Матч с «Подбескидзе» станет для подопечных Сергея Ковальца вторым в 2023 году.

Стартовый свисток в матче «Ингулец» – «Подбескидзе» прозвучит в 14:30 по киевскому времени.

Ингулец – Подбескидзе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция