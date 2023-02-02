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Товарищеские матчи
Ингулец
02.02.2023 14:30 - : -
Подбескидзе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 февраля 2023, 10:07 | Обновлено 02 февраля 2023, 10:20
43
0

Ингулец – Подбескидзе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча 2 февраля в 14:30

02 февраля 2023, 10:07 | Обновлено 02 февраля 2023, 10:20
43
0
Ингулец – Подбескидзе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ингулец

В четверг, 02 февраля, состоится товарищеский матч между украинским футбольным клубом «Ингулец» и польским «Подбескидзе».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Ингулец» с 25 января по 25 февраля проводит сбор в Турции. Матч с «Подбескидзе» станет для подопечных Сергея Ковальца вторым в 2023 году.

Стартовый свисток в матче «Ингулец» – «Подбескидзе» прозвучит в 14:30 по киевскому времени.

Ингулец – Подбескидзе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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