3 февраля на "ВВК Арена" пройдет матч 19-го тура Бундеслиги 1, в котором "Аугсбург" встретится с "Байером". Старт поединка запланирован на 20:30 по европейскому времени.

Аугсбург



Команда вскоре после подъема в высший дивизион Германии смогла разок пробиться в Лигу Европы. Но за последующие годы все уже смогли убедиться в том, что реальный уровень "фуггеров" в том, что они болтаются над зоной вылета. Так было и в прошлом сезоне, когда они финишировали на 14-й позиции. Причем набрала на 2 очка больше, чем годом ранее, но закончили на 13-м месте. Очевидно, что руководство проекта хочет добиться большего, и летом новым наставником был Энрико Масен. Пока что ничего качественно не изменилось: поражений больше чем побед, и клуб все так же болтается ниже экватора. Правда, уже после паузы, зимой, "Аугсбург" неплох. Он трижды сравнивал счет в Дортмунде, но в итоге уступил "Боруссии" 3-4. Зато дома минимально обыграли "Менхенгладбах". Только с "Фрайбургом" толком не было шансов, уступили 1-3.

Байер



Клуб по итогам прошлого сезона поднялся на 3-е место, причем на нем достаточно стабильно провел тот розыгрыш. А ведь до этого несколько раз не мог квалифицироваться в Лигу чемпионов. Впрочем, уже в начале осени "аспиринщики" провалились настолько, что недавнего героя, Георардо Сеоане, уволили без сожалений. Но его преемник, Хаби Алонсо, начал демонстрировать КПД только в ноябре (разве что можно отметить 3-е место в группе Лиги Чемпионов, которое выиграли у "Атлетико"). Главное, что представитель Леверкузена смог продолжить серию побед и после возобновления розыгрыша, уже в январе. Сначала было выиграно перестрелку в Менхенгладбахе у "Боруссии", после чего уверенно выиграли у "Бохума", 2-0. Вот только потом с таким же счетом уступили "Дортмунду" дома.

Статистика личных встреч



"Байер" ни разу не проигрывал "Аугсбургу", хотя играл с ним с 2008-го года регулярно. Но в августе "фуггеры" оформили 2-1 в Леверкузене.

Прогноз



Букмекерские конторы верят в гостей. "Байер" в целом в зимой смотрится достойно, так что рекомендуем ставить на его победу с коэффициентом - 1,78 по Parimatch.