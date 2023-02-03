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Аугсбург
03.02.2023, FT 1 : 0
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03 февраля 2023, 23:55 | Обновлено 04 февраля 2023, 00:37
52
0

Бундеслига. Байер на выезде проиграл Аугсбургу

Стартовал 19-й тур Бундеслиги

03 февраля 2023, 23:55 | Обновлено 04 февраля 2023, 00:37
52
0
Бундеслига. Байер на выезде проиграл Аугсбургу
ФК Аугсбург

Сегодня, 3 февраля, состоялся стартовый матч 19-го тура немецкой Бундеслиги. «Аугсбург» дома минимально обыграл леверкузенский «Байер» благодаря голу Мегрима Бериши.

«Байер» – «Аугсбург» – 1:0
Гол: 1:0 – 55 Бериша.

«Аугсбург» – Гикевич, Гумны, Гауэлеу, Удуохай, Педерсен (Центер, 90), Майер (Калиджури, 90), Йенсен (Йебоа, 72), Реджбечай (Дорш, 72), Энгельс, Бериша, Бельо (Саренрен Базее, 82).

«Байер» – Градецки, Фримпонг, Тапсоба, Коссуну (Демирбай, 62), Инкапиэ (Бельараби, 89), Баккер (Та, 77), Андрих (Хадсон-Одои, 77), Паласиос, Диаби, Гложек (Виртц, 62), Адли.

Предупреждения: Инкапиэ (27), Бельо (37), Майер (59), Адли (60), Энгельс (72).

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Аугсбург Байер Бундеслига чемпионат Германии по футболу Мергим Бериша
Источник Sport.ua
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