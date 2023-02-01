У Коломойского СБУ и БЭБ проводят обыск

Представители Службы безопасности Украины, а также Бюро экономической безопасности Украины с утра среды, 1 февраля, проводят обыск дома, который принадлежит украинскому бизнесмена, экс-президенту днепропетровского «Днепра», а ныне неофициальному собственнику клуба «Днепр-1» Игорю Коломойского. Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Инсайдер утверждает, что обыск проводится в рамках расследования махинаций в структурах «Укртатнафты» и «Укрнафты». Речь идет о деле относительно растраты нефтепродуктов на сумму в 40 млрд гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей.