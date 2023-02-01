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  4. У Коломойского СБУ и БЭБ проводят обыск
Украина. Премьер лига
01 февраля 2023, 10:42 | Обновлено 01 февраля 2023, 10:52
838
5

У Коломойского СБУ и БЭБ проводят обыск

К бизнесмену пришли правоохранители

01 февраля 2023, 10:42 | Обновлено 01 февраля 2023, 10:52
838
5
У Коломойского СБУ и БЭБ проводят обыск
Twitter. Игорь Коломойский

Представители Службы безопасности Украины, а также Бюро экономической безопасности Украины с утра среды, 1 февраля, проводят обыск дома, который принадлежит украинскому бизнесмена, экс-президенту днепропетровского «Днепра», а ныне неофициальному собственнику клуба «Днепр-1» Игорю Коломойского. Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Инсайдер утверждает, что обыск проводится в рамках расследования махинаций в структурах «Укртатнафты» и «Укрнафты». Речь идет о деле относительно растраты нефтепродуктов на сумму в 40 млрд гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей.

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Игорь Коломойский Служба безопасности Украины
Источник Украинская правда
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Alex906
Имитация .Договорняк .
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+6
Хутин Пуйло
Все погоджено з бубочкой, може не хвилюватись
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+4
Alex906
Для того чтобы продемонстрировать Европе что будто началась серьезная борьба с коррупцией ежедневно проводятся обыски и показывает Зеленский что даже за святая святых лучшего друга Коломойского взялись .Актеры получили свои роли .отыграют .и забыли 
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+1
Nick.Grabowski
Комедійно-кримінальний багатосерійний серіал "Маріонетки та лакеї проводять обшуки у своїх кураторів". 
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+1
olex.mykhailov
Так його ж вроді позбавили громадянства України? 
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0
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