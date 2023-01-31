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Александрия
31.01.2023 16:00 - : -
Шкупи
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Украина. Премьер лига
31 января 2023, 05:45 | Обновлено 31 января 2023, 06:50
19
0

Александрия – Шкупи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 31 января в 16:00

31 января 2023, 05:45 | Обновлено 31 января 2023, 06:50
19
0
Александрия – Шкупи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 31 января, на предсезонном сборе в Турции «Александрия» в третьем по счету зимнем спарринге померится силами с клубом «Шкупи» из Северной Македонии.

Встреча начнется в 16:00 по киевскому времени.

Напомним, «Александрия», которую в нынешнее межсезонье возглавил Руслан Ротань, в первом матче зимы-2023 проиграла со счетом 2:5 команде «Балкани» из Косово, а вот второй игре года переиграла алжирский клуб «Кабилия» – 1:0.

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Источник Sport.ua
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