Во вторник, 31 января, на предсезонном сборе в Турции «Александрия» в третьем по счету зимнем спарринге померится силами с клубом «Шкупи» из Северной Македонии.

Встреча начнется в 16:00 по киевскому времени.

Напомним, «Александрия», которую в нынешнее межсезонье возглавил Руслан Ротань, в первом матче зимы-2023 проиграла со счетом 2:5 команде «Балкани» из Косово, а вот второй игре года переиграла алжирский клуб «Кабилия» – 1:0.