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31.01.2023 16:00 - : -
Украина. Премьер лига31 января 2023, 05:45 | Обновлено 31 января 2023, 06:50
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Александрия – Шкупи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 31 января в 16:00
31 января 2023, 05:45 | Обновлено 31 января 2023, 06:50
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Во вторник, 31 января, на предсезонном сборе в Турции «Александрия» в третьем по счету зимнем спарринге померится силами с клубом «Шкупи» из Северной Македонии.
Встреча начнется в 16:00 по киевскому времени.
Напомним, «Александрия», которую в нынешнее межсезонье возглавил Руслан Ротань, в первом матче зимы-2023 проиграла со счетом 2:5 команде «Балкани» из Косово, а вот второй игре года переиграла алжирский клуб «Кабилия» – 1:0.
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