Первая победа Ротаня. Александрия обыграла вице-чемпиона Алжира
Украинская команда выиграла у «Кабилии» со счетом 1:0
В субботу, 28 января, состоялся товарищеский матч между «Александрией» и алжирским футбольным клубом «Кабилия». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу украинской команды.
Для Руслана Ротаня, который недавно стал тренером «Александрии», это первая победа с новой для него командой. В прошлом контрольном поединке украинский клуб проиграл ФК «Балкани».
Сейчас подопечные Ротаня проводят сборы в Турции. Матч с «Кабилией» стал для них вторым товарищеским поединком в 2023 году. Интересно, что «Кабилия» является вице-чемпионом Алжира.
Товарищеский матч.
Александрия – Кабилия – 1:0
Гол: Олег Кожушко, 45
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