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Товарищеские матчи
Александрия
28.01.2023, FT 1 : 0
Кабилия
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Украина. Премьер лига
28 января 2023, 18:40 |
419
0

Первая победа Ротаня. Александрия обыграла вице-чемпиона Алжира

Украинская команда выиграла у «Кабилии» со счетом 1:0

28 января 2023, 18:40 |
419
0
Первая победа Ротаня. Александрия обыграла вице-чемпиона Алжира
Instagram. Олег Кожушко

В субботу, 28 января, состоялся товарищеский матч между «Александрией» и алжирским футбольным клубом «Кабилия». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу украинской команды.

Для Руслана Ротаня, который недавно стал тренером «Александрии», это первая победа с новой для него командой. В прошлом контрольном поединке украинский клуб проиграл ФК «Балкани».

Сейчас подопечные Ротаня проводят сборы в Турции. Матч с «Кабилией» стал для них вторым товарищеским поединком в 2023 году. Интересно, что «Кабилия» является вице-чемпионом Алжира.

Товарищеский матч.

Александрия – Кабилия – 1:0

Гол: Олег Кожушко, 45

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Александрия Кабилия учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Руслан Ротань Олег Кожушко
Источник Sport.ua
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