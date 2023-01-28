Первая победа Ротаня. Александрия обыграла вице-чемпиона Алжира

В субботу, 28 января, состоялся товарищеский матч между «Александрией» и алжирским футбольным клубом «Кабилия». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу украинской команды.

Для Руслана Ротаня, который недавно стал тренером «Александрии», это первая победа с новой для него командой. В прошлом контрольном поединке украинский клуб проиграл ФК «Балкани».

Сейчас подопечные Ротаня проводят сборы в Турции. Матч с «Кабилией» стал для них вторым товарищеским поединком в 2023 году. Интересно, что «Кабилия» является вице-чемпионом Алжира.

Товарищеский матч.

Александрия – Кабилия – 1:0

Гол: Олег Кожушко, 45