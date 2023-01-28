Товарищеские матчи
28.01.2023 15:00 - : -
Украина. Премьер лига28 января 2023, 11:15 | Обновлено 28 января 2023, 11:31
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Александрия – Кабилия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 января в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
28 января 2023, 11:15 | Обновлено 28 января 2023, 11:31
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«Александрия» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником является «Кабилия», вице-чемпион Алжира. Начало матча – 28 января в 15:00 по Киеву.
Александрия – Кабилия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Плейер будет добавлен перед началом матча.
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