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Александрия
28.01.2023 15:00 - : -
Кабилия
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Украина. Премьер лига
28 января 2023, 11:15 | Обновлено 28 января 2023, 11:31
23
0

Александрия – Кабилия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 января в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

28 января 2023, 11:15 | Обновлено 28 января 2023, 11:31
23
0
Александрия – Кабилия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Александрия

«Александрия» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

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Соперником является «Кабилия», вице-чемпион Алжира. Начало матча – 28 января в 15:00 по Киеву.

Александрия – Кабилия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Плейер будет добавлен перед началом матча.

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Источник Sport.ua
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