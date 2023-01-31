Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неудача Ротаня. Александрия в спарринге уступила македонскому Шкупи
Товарищеские матчи
Александрия
31.01.2023, FT 1 : 2
Шкупи
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
31 января 2023, 20:23 | Обновлено 31 января 2023, 21:55
321
0

Неудача Ротаня. Александрия в спарринге уступила македонскому Шкупи

У «Александрии» голом отличился Александр Мельник

31 января 2023, 20:23 | Обновлено 31 января 2023, 21:55
321
0
Неудача Ротаня. Александрия в спарринге уступила македонскому Шкупи
УАФ. Руслан Ротань

Во вторник, 31 января, на сборах в Турции «Александрия» провела очередной товарищеский матч

В третьем по счету зимнем спарринге команда УПЛ встретилась с клубом «Шкупи» из Северной Македонии.

Подопечные Руслана Ротаня проиграли матч со счетом 1:2. У «Александрии» голом отличился Александр Мельник.

Товарищеский матч, 31 января, Турция

Александрия (Украина) – Шкупи (Северная Македония) – 1:2

Голы: Мельник, 70 – Горгиев, 13, Кевен, 54.

По теме:
Динамо – Аустрия – 2:2. Первые голы киевлян. Обзор матча
Рух в контрольном матче с 5 голами уступил Штурму
Гол в компенсированное время. Шахтер сыграл вничью с Лудогорцем
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Александрия Шкупи контрольные матчи УПЛ Александр Мельник Руслан Ротань
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Как бывшие партнеры по Ман Сити чуть не оторвали Зинченко ухо
Футбол | 31 января 2023, 06:23 2
ВИДЕО. Как бывшие партнеры по Ман Сити чуть не оторвали Зинченко ухо
ВИДЕО. Как бывшие партнеры по Ман Сити чуть не оторвали Зинченко ухо

Кайл Уокер и Илкай Гюндоган проявляли свои эмоции довольно оригинально

ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала опытного бразильского форварда
Футбол | 31 января 2023, 21:14 0
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала опытного бразильского форварда
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала опытного бразильского форварда

Рикардо Лопес продолжит карьеру в УПЛ

Замена Забарному. Динамо досрочно возвращает защитника из Александрии
Футбол | 31.01.2023, 13:23
Замена Забарному. Динамо досрочно возвращает защитника из Александрии
Замена Забарному. Динамо досрочно возвращает защитника из Александрии
ФОТО. Забарный подписывает контракт с Борнмутом
Футбол | 31.01.2023, 18:36
ФОТО. Забарный подписывает контракт с Борнмутом
ФОТО. Забарный подписывает контракт с Борнмутом
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало Беседина в аренду на Кипр
Футбол | 31.01.2023, 20:16
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало Беседина в аренду на Кипр
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало Беседина в аренду на Кипр
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Малиновский извинился за объятия с российским игроком Монако
Малиновский извинился за объятия с российским игроком Монако
30.01.2023, 17:04 19
Футбол
Мудрик забавно отреагировал на бомбардировки иранских военных объектов
Мудрик забавно отреагировал на бомбардировки иранских военных объектов
29.01.2023, 17:04 14
Футбол
ВИДЕО. Украинский супертяж Руденко нокаутировал боснийского боксера
ВИДЕО. Украинский супертяж Руденко нокаутировал боснийского боксера
29.01.2023, 22:29 2
Бокс
ВИДЕО. По примеру Марченко. Сачко обыграл россиянина и не пожал ему руку
ВИДЕО. По примеру Марченко. Сачко обыграл россиянина и не пожал ему руку
30.01.2023, 18:35 7
Теннис
ПОВОРОЗНЮК: «Димончик, у меня футбольный клуб, а у тебя – только газета»
ПОВОРОЗНЮК: «Димончик, у меня футбольный клуб, а у тебя – только газета»
31.01.2023, 05:15 2
Футбол
Фабрицио Романо: Забарный согласовал контракт с английским Борнмутом
Фабрицио Романо: Забарный согласовал контракт с английским Борнмутом
31.01.2023, 11:14 45
Футбол
ВИДЕО. Верим в ВСУ! Селезнев забил лучший гол в карьере
ВИДЕО. Верим в ВСУ! Селезнев забил лучший гол в карьере
29.01.2023, 20:05 8
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности