Товарищеские матчи
31.01.2023, FT 1 : 2
Украина. Премьер лига31 января 2023, 20:23 | Обновлено 31 января 2023, 21:55
321
0
Неудача Ротаня. Александрия в спарринге уступила македонскому Шкупи
У «Александрии» голом отличился Александр Мельник
31 января 2023, 20:23 | Обновлено 31 января 2023, 21:55
321
0
Во вторник, 31 января, на сборах в Турции «Александрия» провела очередной товарищеский матч
В третьем по счету зимнем спарринге команда УПЛ встретилась с клубом «Шкупи» из Северной Македонии.
Подопечные Руслана Ротаня проиграли матч со счетом 1:2. У «Александрии» голом отличился Александр Мельник.
Товарищеский матч, 31 января, Турция
Александрия (Украина) – Шкупи (Северная Македония) – 1:2
Голы: Мельник, 70 – Горгиев, 13, Кевен, 54.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Настройте свою личную ленту новостейНастроить ленту
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 31 января 2023, 06:23 2
Кайл Уокер и Илкай Гюндоган проявляли свои эмоции довольно оригинально
Футбол | 31 января 2023, 21:14 0
Рикардо Лопес продолжит карьеру в УПЛ
Футбол | 31.01.2023, 13:23
Футбол | 31.01.2023, 18:36
Футбол | 31.01.2023, 20:16
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.01.2023, 17:04 19
29.01.2023, 17:04 14
29.01.2023, 22:29 2
30.01.2023, 18:35 7
31.01.2023, 05:15 2
31.01.2023, 11:14 45
29.01.2023, 20:05 8