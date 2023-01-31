Неудача Ротаня. Александрия в спарринге уступила македонскому Шкупи

Во вторник, 31 января, на сборах в Турции «Александрия» провела очередной товарищеский матч

В третьем по счету зимнем спарринге команда УПЛ встретилась с клубом «Шкупи» из Северной Македонии.

Подопечные Руслана Ротаня проиграли матч со счетом 1:2. У «Александрии» голом отличился Александр Мельник.

Товарищеский матч, 31 января, Турция

Александрия (Украина) – Шкупи (Северная Македония) – 1:2

Голы: Мельник, 70 – Горгиев, 13, Кевен, 54.