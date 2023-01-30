Жена Малиновского наехала на СМИ из-за скандала с Русланом

Жена Руслана Малиновского Роксана раскритиковала у себя в Инстаграме футбольные СМИ за раздувание скандала с объятиями с российским хавбеком «Монако» Александром Головиным:

«Итак, у нас футбольные паблики молодцы, похайповались? Поэтому мы с Русланом их никогда не читаем, не даем интервью, не отвечаем.

Жизнь и ваша работа только в этом и состоят. Следуйте примеру таких журналистов, как Джанлука Ди Марцио или Фабрицио Романо. Именно поэтому они там, а вы здесь в инстаграмных пабликах гадаете своим же футболистам и разводите грязь среди населения, разжигая ненависть друг к другу.

Кому даже интересно – найдите лучшее видео этого момента. А тем, что вы разводите грязь в комментариях, только помогаете пабликам пропиариться за счет чужого имени».

Сам Малиновский уже успел извиниться перед украинцами.