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  4. Жена Малиновского наехала на СМИ из-за скандала с Русланом
Франция
30 января 2023, 18:21 |
1226
1

Жена Малиновского наехала на СМИ из-за скандала с Русланом

Огненный спич Роксаны Малиновской в Инстаграме

30 января 2023, 18:21 |
1226
1
Жена Малиновского наехала на СМИ из-за скандала с Русланом
Instagram. Руслан и Роксана Малиновские

Жена Руслана Малиновского Роксана раскритиковала у себя в Инстаграме футбольные СМИ за раздувание скандала с объятиями с российским хавбеком «Монако» Александром Головиным:

«Итак, у нас футбольные паблики молодцы, похайповались? Поэтому мы с Русланом их никогда не читаем, не даем интервью, не отвечаем.

Жизнь и ваша работа только в этом и состоят. Следуйте примеру таких журналистов, как Джанлука Ди Марцио или Фабрицио Романо. Именно поэтому они там, а вы здесь в инстаграмных пабликах гадаете своим же футболистам и разводите грязь среди населения, разжигая ненависть друг к другу.

Кому даже интересно – найдите лучшее видео этого момента. А тем, что вы разводите грязь в комментариях, только помогаете пабликам пропиариться за счет чужого имени».

Сам Малиновский уже успел извиниться перед украинцами.

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Руслан Малиновский Роксана Малиновская Марсель Александр Головин Монако
Источник Instagram
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Комментарии 1
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ALKOSruLKA
З Франції воно звичайно легше полеміку розводити і з каZапами обійматися...  а взагалі, як показує досвід дружини Колі Ширінки, сестри Рака і т.д. - жінкам краще не лізти у справи футболітів... 
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