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  4. ФОТО. Странный поступок. Малиновский обнялся с российским легионером Монако
Франция
30 января 2023, 01:25 |
416
2

ФОТО. Странный поступок. Малиновский обнялся с российским легионером Монако

Украинский футболист оказался в центре скандалая

30 января 2023, 01:25 |
416
2
ФОТО. Странный поступок. Малиновский обнялся с российским легионером Монако
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В субботу, 28 января, состоялся матч 20-го тура чемпионата Франции по футболу между «Марселем» и «Монако». Игра завершилась со счетом 1:1.

В составе «Марселя» 86 минут на поле провел украинский футболист Руслан Малиновский. В составе «Монако» – российский легионер Александр Головин.

По окончанию матча Руслан получил высокую оценку от портала WhoScored и стал одни из лучших игроков своей команды. Однако по окончанию поединка Малиновский отметился странным поступком.

В сети появилось фото, как Руслан обнимается с Головиным. Реакции на эту фотографию со стороны Малиновского пока не последовало, но снимок бурно обсуждается в украинских пабликах на фоне войны, которую развязала россия против Украины. Война длится уже 12 месяцев.

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Руслан Малиновский Александр Головин фото Марсель Монако Марсель - Монако чемпионат Франции по футболу Лига 1 российско-украинская война
Источник Sport.ua
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14sergey1953
Поганий вчинок!
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+1
Игорь Нестеренко
Можливо, Головін сказав путін ху*ло або Героям слава як Меладзе!? Але Малина про це не скаже, а то Головіну ще кувалдою по голові за це дадуть
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-2
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