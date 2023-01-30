ФОТО. Странный поступок. Малиновский обнялся с российским легионером Монако

В субботу, 28 января, состоялся матч 20-го тура чемпионата Франции по футболу между «Марселем» и «Монако». Игра завершилась со счетом 1:1.

В составе «Марселя» 86 минут на поле провел украинский футболист Руслан Малиновский. В составе «Монако» – российский легионер Александр Головин.

По окончанию матча Руслан получил высокую оценку от портала WhoScored и стал одни из лучших игроков своей команды. Однако по окончанию поединка Малиновский отметился странным поступком.

В сети появилось фото, как Руслан обнимается с Головиным. Реакции на эту фотографию со стороны Малиновского пока не последовало, но снимок бурно обсуждается в украинских пабликах на фоне войны, которую развязала россия против Украины. Война длится уже 12 месяцев.