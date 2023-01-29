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  4. WhoScored: Малиновский – один из лучших игроков Марселя в матче с Монако
Франция
29 января 2023, 02:16 |
305
0

WhoScored: Малиновский – один из лучших игроков Марселя в матче с Монако

Украинец получил высокую оценку

29 января 2023, 02:16 |
305
0
WhoScored: Малиновский – один из лучших игроков Марселя в матче с Монако
twitter.com/OM_Officiel

В субботу, 28 января, состоялся матч 20-го тура чемпионата Франции по футболу между «Марселем» и «Монако». Игра завершилась со счетом 1:1.

С первых минут на поле вышел украинский полузащитник «Марселя» Руслан Малиновский. Он отыграл 86 минут, после чего был заменен на Димитри Пайе.

По версии авторитетного портала WhoScored украинец получил оценку 7.2, став одним из лучших игроков своей команды.

Лучшим игроком встречи WhoScored назвал форварда «Марселя» Санчеса, который сравнял счет.

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Марсель Монако Лига 1 Алексис Санчес чемпионат Франции по футболу Руслан Малиновский Марсель - Монако WhoScored
Источник Sport.ua
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