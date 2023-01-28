Санчес принес Марселю Малиновского ничью в игре против команды с игроком рф

В субботу, 28 января, состоялся матч 20-го тура чемпионата Франции по футболу между «Марселем» и «Монако». Игра завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче открыл Джордан Верету на 17-й минуте игры, правда он забил в свои ворота. Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Вначале второй 45-минутки звездный чилиец Алексис Санчес сравнял счет. Больше команды голов не забивали.

С первых минут на поле вышел украинский футболист Руслан Малиновский. Он отыграл 86 минут, после чего был заменен на Димитри Пайе. В составе «Монако» все 90 минут сыграл россиянин Александр Головин.

«Марсель» остался на третьей позиции в таблице Лиги 1, имея в своем активе 43 очка. «Монако» – на четвертом месте с 38 пунктами.

Чемпионат Франции по футболу. 28 января

Лига 1. 20-й тур

Марсель – Монако – 1:1

Голы: Санчес, 47 – Верету, 17 (автогол)

⏱ 90’ | #OMASM 1️⃣-1️⃣



Fin du match, nos Olympiens sont revenus dans la partie mais n'ont pas su prendre l'avantage face à Monaco. 😤



Rendez-vous le mercredi 1er février pour #FCNOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/Mlqcsgw9KW — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 28, 2023