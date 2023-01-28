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Чемпионат Франции
Марсель
28.01.2023, FT 1 : 1
Монако
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Франция
28 января 2023, 23:58 | Обновлено 29 января 2023, 00:55
960
1

Санчес принес Марселю Малиновского ничью в игре против команды с игроком рф

Команда украинца расписала мировую с «Монако»

28 января 2023, 23:58 | Обновлено 29 января 2023, 00:55
960
1
Санчес принес Марселю Малиновского ничью в игре против команды с игроком рф
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 28 января, состоялся матч 20-го тура чемпионата Франции по футболу между «Марселем» и «Монако». Игра завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче открыл Джордан Верету на 17-й минуте игры, правда он забил в свои ворота. Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Вначале второй 45-минутки звездный чилиец Алексис Санчес сравнял счет. Больше команды голов не забивали.

С первых минут на поле вышел украинский футболист Руслан Малиновский. Он отыграл 86 минут, после чего был заменен на Димитри Пайе. В составе «Монако» все 90 минут сыграл россиянин Александр Головин.

«Марсель» остался на третьей позиции в таблице Лиги 1, имея в своем активе 43 очка. «Монако» – на четвертом месте с 38 пунктами.

Чемпионат Франции по футболу. 28 января

Лига 1. 20-й тур

Марсель – Монако – 1:1

Голы: Санчес, 47 – Верету, 17 (автогол)

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Алексис Санчес Руслан Малиновский Александр Головин чемпионат Франции по футболу Лига 1 Марсель - Монако Марсель Монако
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Slava_Dyatlov
Эххх жаль. А ведь дело принципа было побеждать. Ну зато Малина был лучше чем этот футболист из страны 404, а этого достаточно)
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