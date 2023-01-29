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  4. Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Не тот результат, которого мы хотели»
Франция
29 января 2023, 10:20 |
293
2

Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Не тот результат, которого мы хотели»

Хавбек «Марселя» – о матче против «Монако»

29 января 2023, 10:20 |
293
2
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Не тот результат, которого мы хотели»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник «Марселя» Руслан Малиновский у себя в соцсетях прокомментировал вчерашний матч Лиги 1 против «Монако», который завершился вничью 1:1:

«Не тот результат, которого мы хотели, но мы боролись до самого конца. Спасибо «Велодрому» и нашим фанатам за невероятную поддержку», – написал Малиновский у себя в Инстаграме.

Малиновский во вчерашнем матче вышел в основе и провел на поле 86 минут. Для 29-летнего украинца этот матч стал третьим в составе «Марселя».

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Руслан Малиновский Марсель Монако Лига 1 Марсель - Монако
Источник Instagram
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Комментарии 2
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Slava_Dyatlov
Конечно результат не тот! Нужно было в состав выпустить резервного футболиста, чтобы тот въехал подкатом прям в Головина который никак не осудил войну! 
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Lesovij7
русские пида-ра-сы
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