Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Не тот результат, которого мы хотели»
Хавбек «Марселя» – о матче против «Монако»
Полузащитник «Марселя» Руслан Малиновский у себя в соцсетях прокомментировал вчерашний матч Лиги 1 против «Монако», который завершился вничью 1:1:
«Не тот результат, которого мы хотели, но мы боролись до самого конца. Спасибо «Велодрому» и нашим фанатам за невероятную поддержку», – написал Малиновский у себя в Инстаграме.
Малиновский во вчерашнем матче вышел в основе и провел на поле 86 минут. Для 29-летнего украинца этот матч стал третьим в составе «Марселя».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Речь идет о совершенно небольшой сумме, на фоне той, в которую оценивается вингер
Второй матч подряд на сборах в Турции команда Мирчи Луческу не может поразить ворота соперников