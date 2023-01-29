Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Не тот результат, которого мы хотели»

Полузащитник «Марселя» Руслан Малиновский у себя в соцсетях прокомментировал вчерашний матч Лиги 1 против «Монако», который завершился вничью 1:1:

«Не тот результат, которого мы хотели, но мы боролись до самого конца. Спасибо «Велодрому» и нашим фанатам за невероятную поддержку», – написал Малиновский у себя в Инстаграме.

Малиновский во вчерашнем матче вышел в основе и провел на поле 86 минут. Для 29-летнего украинца этот матч стал третьим в составе «Марселя».