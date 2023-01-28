В субботу, 28 января, в Марселе на поле стадиона «Велодром» состоится поединок 20-го тура чемпионата Франции, в котором выяснят отношения «Марсель» и «Монако». Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Марсель

Команда Игора Тудора в турнирной таблице французского чемпионата располагается на 3-й позиции. У нее после 19 матчей имеется 42 очка – 13 побед, 3 ничьи, 3 поражения. Лидирует «ПСЖ», у которого на пять зачетных баллов больше.

В матчах чемпионата Франции «Марсель» не терял очки с 29 октября, когда расписал мировую со «Страсбургом». С тех пор «бело-голубые» выиграли шесть встреч подряд, четыре из из с преимуществом в два и больше голов. 13 ноября на выезде в рамках первого круга был обыгран как раз «Монако» (3:2). Лидер в тому матче сменялся несколько раз, но гости стадиона «Луи II» все же сделали больше для заслуженной победы.

Зимой «Марсель» усилил украинец Руслан Малиновский. Он постепенно вливается в основной состав французского клуба и в последнем туре отыграл полную встречу против «Ренна». Не факт, что Руслан появится в старте против «монегасков», но свое время в этой встрече он получит.

Тудор не сможет рассчитывать на дискавалифицированного Эрика Байи, травмирован Амин Харит, также под вопросом несколько других исполнителей.

Монако

«Монако» также ведет борьбу за зону Лиги чемпинов, уступая будущим соперникам 5 очков в турнирной таблице. До второго места, которое дает прямую путевку в групповой раунд ЛЧ – еще на два очка больше.

После вышеупомянутого поражения «Марселю» будущие хозяева сыграли четыре матча, в которых заработали 10 очков. Соперники были не из сильнейших, но крепкий «Лорьян», который в этом сезоне претендует на еврокубки, сумел отобрать очки у парней Филиппа Клемана (2:2).

Из-за перебора желтых карточек в этом матче не сыграет опорник Мохамед Камара, также травмирован нападающий Кевин Фолланд.

Ориентировочные составы

Марсель: Лопес – Мбемба, Жиго, Колашинац, Клосс, Верету, Ронжье, Таварес, Гендузи, Малиновский, Санчес.

Монако: Нюбель – Вандерсон, Дисаси, Марипан, Энрике, Матазо, Фофана, Мартинс, Головин, Йеддер, Эмболо.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем матче хозяева добьются победы. Нашей ставкой будет позиция – победа первой команды П1.

28 января, суббота