Малиновский извинился за объятия с российским игроком Монако
Хавбек «Марселя» прокомментировал свой поступок
Украинский хавбек «Марселя» Руслан Малиновский у себя в Инстаграме прокомментировал свои объятия с российским игроком «Монако» Александром Головиным:
«Я хочу извиниться перед украинцами за ответ на жест игрока «Монако». Я понимаю, что лучше бы я его обошел стороной, но так случилось, что он подошел ко мне и поздоровался. После игры все игроки пожимают друг другу руку, и я чисто машинально это сделал.
Я понимаю, как это важно для вас в данный момент, но те обиды и хейт за секундную вину по сравнению с тем, что мы делаем для Украины так украинцев с начала войны, вызывает у меня неприятные чувства и сомнения в вашей искренности, когда вы пишете мне слова поддержки.
В индивидуальном спорте я бы даже не вышел играть против российского спортсмена, поскольку я полностью поддерживаю отстранение россиян от международных соревнований. Слава Украине».
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Если оркостанский спортсмен молчит про войну в Украине, значит он ее поддерживает. Молчание - знак согласия.
От этого лаптеногого, по-мужски мелированного (как любят в духовноскрепной), по внешнему виду ни разу не гейгропейца, я лично ни разу не слышал упрек и осуждения войны; значит он ее поддерживает.
В футболе не обязательно делать рукопожатие после финального свистка, а тем более обниматься. Есть немало случаев, когда и перед игрой игроку не пожимают руку. И ниче. Ниче страшного не происходит.