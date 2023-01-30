Малиновский извинился за объятия с российским игроком Монако

Украинский хавбек «Марселя» Руслан Малиновский у себя в Инстаграме прокомментировал свои объятия с российским игроком «Монако» Александром Головиным:

«Я хочу извиниться перед украинцами за ответ на жест игрока «Монако». Я понимаю, что лучше бы я его обошел стороной, но так случилось, что он подошел ко мне и поздоровался. После игры все игроки пожимают друг другу руку, и я чисто машинально это сделал.

Я понимаю, как это важно для вас в данный момент, но те обиды и хейт за секундную вину по сравнению с тем, что мы делаем для Украины так украинцев с начала войны, вызывает у меня неприятные чувства и сомнения в вашей искренности, когда вы пишете мне слова поддержки.

В индивидуальном спорте я бы даже не вышел играть против российского спортсмена, поскольку я полностью поддерживаю отстранение россиян от международных соревнований. Слава Украине».