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Франция
30 января 2023, 17:04 | Обновлено 30 января 2023, 17:05
4784
6

Малиновский извинился за объятия с российским игроком Монако

Хавбек «Марселя» прокомментировал свой поступок

30 января 2023, 17:04 | Обновлено 30 января 2023, 17:05
4784
6
Малиновский извинился за объятия с российским игроком Монако
ФК Марсель. Руслан Малиновский

Украинский хавбек «Марселя» Руслан Малиновский у себя в Инстаграме прокомментировал свои объятия с российским игроком «Монако» Александром Головиным:

«Я хочу извиниться перед украинцами за ответ на жест игрока «Монако». Я понимаю, что лучше бы я его обошел стороной, но так случилось, что он подошел ко мне и поздоровался. После игры все игроки пожимают друг другу руку, и я чисто машинально это сделал.

Я понимаю, как это важно для вас в данный момент, но те обиды и хейт за секундную вину по сравнению с тем, что мы делаем для Украины так украинцев с начала войны, вызывает у меня неприятные чувства и сомнения в вашей искренности, когда вы пишете мне слова поддержки.

В индивидуальном спорте я бы даже не вышел играть против российского спортсмена, поскольку я полностью поддерживаю отстранение россиян от международных соревнований. Слава Украине».

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Руслан Малиновский Александр Головин Марсель Монако Лига 1
Источник Instagram
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Комментарии 6
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В этом то всё и дело.  Ты в чужой команде  и вынужден поступать по традициям того чемпионата.  Это теннисисты могут ракеткой коснуться и пнх.
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+3
Remark
Извинился, и хорошо. Будет тебе уроком на будущее.
Если оркостанский спортсмен молчит про войну в Украине, значит он ее поддерживает. Молчание - знак согласия.
От этого лаптеногого, по-мужски мелированного (как любят в духовноскрепной), по внешнему виду ни разу не гейгропейца, я лично ни разу не слышал упрек и осуждения войны; значит он ее поддерживает. 
В футболе не обязательно делать рукопожатие после финального свистка, а тем более обниматься. Есть немало случаев, когда и перед игрой игроку не пожимают руку. И ниче. Ниче страшного не происходит.
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-1
Slava_Dyatlov
Ты ж играл с Миранчуком на одном газоне и в одной команде.
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-3
Показать Скрыть 1 ответ
Петя Рудик
Не тупи, і не треба буде вибачатись.
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-6
Andre Chil
Вибачився, і все одно ми винні, якась логіка теляча, а якщо почитати твіт жінки, то й, і вибачення такі собі, з гнильцьой
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-8
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