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  4. Цуренко в 3 сетах обыграла бельгийку и вышла во 2-й раунд турнира в Хуахине
WTA
30 января 2023, 11:20 | Обновлено 30 января 2023, 11:39
301
0

Цуренко в 3 сетах обыграла бельгийку и вышла во 2-й раунд турнира в Хуахине

Украинка за 2 часа и 15 минут выиграла Исалин Бонавентюр

30 января 2023, 11:20 | Обновлено 30 января 2023, 11:39
301
0
Цуренко в 3 сетах обыграла бельгийку и вышла во 2-й раунд турнира в Хуахине
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 136) в первом раунде хардового турнира серии WTA 250 в Хуахине (Таиданд) обыграла Исалин Бонавентюр (WTA 97) в трех сетах за 2 часа и 15 минут.

WTA 250 Хуахин. Хард. 1/16 финала

Исалин Бонавентюр (Бельгия) – Леся Цуренко (Украина) – 3:6, 6:4, 4:6

В 1/8 финала 33-летняя украинка встретится с победительницей матча Анна Калинская – Екатерина Макарова.

Ранее Леся прошла сито квалификации к Открытому чемпионату Австралии, но в первом раунде турнира разгромно проиграла Каролине Муховой.

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Исалин Бонавентюр WTA Хуахин Леся Цуренко
Источник Sport.ua
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