Цуренко в 3 сетах обыграла бельгийку и вышла во 2-й раунд турнира в Хуахине

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 136) в первом раунде хардового турнира серии WTA 250 в Хуахине (Таиданд) обыграла Исалин Бонавентюр (WTA 97) в трех сетах за 2 часа и 15 минут.

WTA 250 Хуахин. Хард. 1/16 финала

Исалин Бонавентюр (Бельгия) – Леся Цуренко (Украина) – 3:6, 6:4, 4:6

В 1/8 финала 33-летняя украинка встретится с победительницей матча Анна Калинская – Екатерина Макарова.

Ранее Леся прошла сито квалификации к Открытому чемпионату Австралии, но в первом раунде турнира разгромно проиграла Каролине Муховой.