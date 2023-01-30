Цуренко в 3 сетах обыграла бельгийку и вышла во 2-й раунд турнира в Хуахине
Украинка за 2 часа и 15 минут выиграла Исалин Бонавентюр
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 136) в первом раунде хардового турнира серии WTA 250 в Хуахине (Таиданд) обыграла Исалин Бонавентюр (WTA 97) в трех сетах за 2 часа и 15 минут.
WTA 250 Хуахин. Хард. 1/16 финала
Исалин Бонавентюр (Бельгия) – Леся Цуренко (Украина) – 3:6, 6:4, 4:6
В 1/8 финала 33-летняя украинка встретится с победительницей матча Анна Калинская – Екатерина Макарова.
Ранее Леся прошла сито квалификации к Открытому чемпионату Австралии, но в первом раунде турнира разгромно проиграла Каролине Муховой.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сербский теннисист доказал, что в Австралии его победить практически невозможно
Президент надеется, что спортсменов из рф на Олимпиаде-2024 не будет