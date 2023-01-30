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Чемпионат Италии
Ювентус
29.01.2023, FT 0 : 2
Монца
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Италия
30 января 2023, 02:27 |
83
0

Ювентус – Монца – 0:2. Гости могут рассчитывать на проституток? Видео голов

Смотрите видеообзор матча 20-го тура Серии А

30 января 2023, 02:27 |
83
0
Ювентус – Монца – 0:2. Гости могут рассчитывать на проституток? Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 29 января, состоялся матч 20-го тура чемпионата Италии по футболу между «Ювентусом» и «Монцой». Игра завершилась сенсационной победой гостей со счетом 2:0.

Интересно, что в декабре 2022 года президент и владелец итальянского футбольного клуба «Монца» Сильвио Берлускони пообещал игрокам в случае победы над топ-клубом из Серии А привезти к раздевалке автобус с проститутками. До этого «Монца» также сыграла вничью 1:1 с «Интером».

Чемпионат Италии по футболу. 20-й тур

Серия А. 29 января

Ювентус – Монца – 0:2

Голы: Чурриа, 18, Дани Мота, 39

ГОЛ! 0:1 Чурриа, 18 мин.

ГОЛ! 0:2 Дани Мота, 39 мин.

События матча

39’
ГОЛ ! Мяч забил Дэни Мота (Монца).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Чиурриа (Монца).
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Сильвио Берлускони Ювентус Монца видео голов и обзор Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Sport.ua
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