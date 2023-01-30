В воскресенье, 29 января, состоялся матч 20-го тура чемпионата Италии по футболу между «Ювентусом» и «Монцой». Игра завершилась сенсационной победой гостей со счетом 2:0.

Интересно, что в декабре 2022 года президент и владелец итальянского футбольного клуба «Монца» Сильвио Берлускони пообещал игрокам в случае победы над топ-клубом из Серии А привезти к раздевалке автобус с проститутками. До этого «Монца» также сыграла вничью 1:1 с «Интером».

Чемпионат Италии по футболу. 20-й тур

Серия А. 29 января

Ювентус – Монца – 0:2

Голы: Чурриа, 18, Дани Мота, 39

ГОЛ! 0:1 Чурриа, 18 мин.

ГОЛ! 0:2 Дани Мота, 39 мин.