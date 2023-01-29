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29 января 2023, 20:45 | Обновлено 29 января 2023, 20:56
296
0

АЛЛЕГРИ: «Такого первого тайма у нас еще не было»

Наставник «Ювентуса» – о поражении в матче с «Монцей»

29 января 2023, 20:45 | Обновлено 29 января 2023, 20:56
296
0
АЛЛЕГРИ: «Такого первого тайма у нас еще не было»
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение подопечных в игре с «Монцой» (0:2).

«Такого [плохого] первого тайма у нас еще не было, и это должно заставить нас задуматься. Второй тайм прошел лучше, но смотреть нужно именно на первую половину матча – мы все несем ответственность за такую игру.

Мы пропустили 10 голов и набрали одно очко в трех матчах. Мы забивали голы с обезоруживающей легкостью, а сейчас нам забивают слишком легко, и над этим нужно работать.

Место в турнирной таблице? Я всегда говорю, что мы набрали 38 очков, но их у нас 23, и мы должны понимать это. Над этим надо работать. Каждый матч важен, потому что иначе можно попасть в водоворот и не выбраться из него. То, что произошло в последних матчах, больше не должно повторяться», – рассказал Аллегри.

«Ювентус», который лишен 15 очков в связи с обвинениями в финансовых махинациях, занимает 13-е место в турнирной таблице Серии А, имея 23 пункта.

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Источник Sport Mediaset
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