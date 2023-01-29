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Чемпионат Италии
Ювентус
29.01.2023, FT 0 : 2
Монца
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Италия
29 января 2023, 18:03 | Обновлено 29 января 2023, 19:05
745
0

ВИДЕО. Ювентус дома опозорился во встрече с Монцей

Туринцы проиграли в родных стенах

29 января 2023, 18:03 | Обновлено 29 января 2023, 19:05
745
0
ВИДЕО. Ювентус дома опозорился во встрече с Монцей
Getty Images/Global Images Ukraine

Туринский «Ювентус» в матче 20-го тура чемпионата Италии принял на своем поле «Монцу».

Два гола гостей до перерыва не только дали им комфортный запас прочности по итогам первого тайма, а и, как оказалось, гарантировали итоговую победу – 2:0.

В таблице Серии А «Монца» занимает 11-е место с 25-ю очками. «Брианцоли» имеют серию без поражений в национальном чемпионате из шести матчей. У «Ювентуса» 23 пункта и 13-я позиция.

Чемпионат Италии. 20-й тур

Ювентус – Монца – 0:2

Голы: Чуррия, 18 (0:1). Дани Мота, 39 (0:2).

Видеообзор матча

События матча

39’
ГОЛ ! Мяч забил Дэни Мота (Монца).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Чиурриа (Монца).
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Ювентус Монца Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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