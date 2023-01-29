Туринский «Ювентус» в матче 20-го тура чемпионата Италии принял на своем поле «Монцу».

Два гола гостей до перерыва не только дали им комфортный запас прочности по итогам первого тайма, а и, как оказалось, гарантировали итоговую победу – 2:0.

В таблице Серии А «Монца» занимает 11-е место с 25-ю очками. «Брианцоли» имеют серию без поражений в национальном чемпионате из шести матчей. У «Ювентуса» 23 пункта и 13-я позиция.

Чемпионат Италии. 20-й тур

Ювентус – Монца – 0:2

Голы: Чуррия, 18 (0:1). Дани Мота, 39 (0:2).

Видеообзор матча