ВИДЕО. Ювентус дома опозорился во встрече с Монцей
Туринцы проиграли в родных стенах
Туринский «Ювентус» в матче 20-го тура чемпионата Италии принял на своем поле «Монцу».
Два гола гостей до перерыва не только дали им комфортный запас прочности по итогам первого тайма, а и, как оказалось, гарантировали итоговую победу – 2:0.
В таблице Серии А «Монца» занимает 11-е место с 25-ю очками. «Брианцоли» имеют серию без поражений в национальном чемпионате из шести матчей. У «Ювентуса» 23 пункта и 13-я позиция.
Чемпионат Италии. 20-й тур
Ювентус – Монца – 0:2
Голы: Чуррия, 18 (0:1). Дани Мота, 39 (0:2).
Видеообзор матча
События матча
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