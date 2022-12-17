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  4. Мотиватор. Берлускони пообещал игрокам Монцы проституток, но есть условие
Италия
17 декабря 2022, 16:21 |
679
0

Мотиватор. Берлускони пообещал игрокам Монцы проституток, но есть условие

Нужно обыграть топ-клуб

17 декабря 2022, 16:21 |
679
0
Мотиватор. Берлускони пообещал игрокам Монцы проституток, но есть условие
Twitter. Сильвио Берлускони

Президент и владелец итальянского футбольного клуба «Монца» Сильвио Берлускони придумал, как мотивировать игроков команды. Он пообещал им в случае победы над топ-клубом из Серии А привезти к раздевалке автобус с проститутками.

«Мы нашли нового тренера Раффаэле Палладино, который был в нашей молодёжной команде, он хороший, умный, добрый и способный стимулировать наших ребят. Я решил добавить дополнительную мотивацию, поэтому сказал ребятам, что, если вы обыграете «Милан», «Ювентус» или другую топовою команду, я попрошу, чтобы к вам к раздевалке привезли автобус, полный проституток».

Отметим, что «Монца» впервые в истории клуба выступает в Серии А. В текущем сезоне «Брианцоли» уже сумели выиграть у «Ювентуса» со счётом 1:0.

К слову, ближайшая встреча «Монцы» с другим грандом чемпионата Италии состоится 7 января. Команда сыграет с Интером в 17-м туре Серии А.

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Сильвио Берлускони Монца чемпионат Италии по футболу Серия A Ювентус Милан Интер Милан
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Источник Goal.com
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