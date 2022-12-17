Мотиватор. Берлускони пообещал игрокам Монцы проституток, но есть условие

Президент и владелец итальянского футбольного клуба «Монца» Сильвио Берлускони придумал, как мотивировать игроков команды. Он пообещал им в случае победы над топ-клубом из Серии А привезти к раздевалке автобус с проститутками.

«Мы нашли нового тренера Раффаэле Палладино, который был в нашей молодёжной команде, он хороший, умный, добрый и способный стимулировать наших ребят. Я решил добавить дополнительную мотивацию, поэтому сказал ребятам, что, если вы обыграете «Милан», «Ювентус» или другую топовою команду, я попрошу, чтобы к вам к раздевалке привезли автобус, полный проституток».

Отметим, что «Монца» впервые в истории клуба выступает в Серии А. В текущем сезоне «Брианцоли» уже сумели выиграть у «Ювентуса» со счётом 1:0.

К слову, ближайшая встреча «Монцы» с другим грандом чемпионата Италии состоится 7 января. Команда сыграет с Интером в 17-м туре Серии А.