Ювентус в меньшинстве проиграл Монце, сухие победы Фиорентины и Лацио

Состоялись еще три матча 7-го тура Серии А.

«Монца» неожиданно переиграла «Ювентус», Анхель Ди Мария еще в первом тайме схлопотал удаление.

«Фиорентина» в домашних стенах одолела «Верону», а «Лацио» на выезде разобрался с «Кремонезе».

Чемпионат Италии. 7-й тур

«Монца» – «Ювентус» – 1:0

Гол: Гюткьяер (74).

«Фиорентина» – «Верона» – 2:0

Голы: Иконе (13), Гонсалес (90).

«Кремонезе» – «Лацио» – 0:4

Голы: Иммобиле (7), пенальти Иммобиле (21), Милинкович-Савич (45), Педро (79).

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