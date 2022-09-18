Ювентус в меньшинстве проиграл Монце, сухие победы Фиорентины и Лацио
Анхель Ди Мария подставил туринский клуб, получив красную карточку в первом тайме
Состоялись еще три матча 7-го тура Серии А.
«Монца» неожиданно переиграла «Ювентус», Анхель Ди Мария еще в первом тайме схлопотал удаление.
«Фиорентина» в домашних стенах одолела «Верону», а «Лацио» на выезде разобрался с «Кремонезе».
Чемпионат Италии. 7-й тур
«Монца» – «Ювентус» – 1:0
Гол: Гюткьяер (74).
«Фиорентина» – «Верона» – 2:0
Голы: Иконе (13), Гонсалес (90).
«Кремонезе» – «Лацио» – 0:4
Голы: Иммобиле (7), пенальти Иммобиле (21), Милинкович-Савич (45), Педро (79).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Зинченко обошел Малиновского, по данным веб-портала Transfermarket
Александру Сватку есть ради кого спешить домой после матчей