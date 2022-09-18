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Чемпионат Италии
Кремонезе
18.09.2022, FT 0 : 4
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Италия
18 сентября 2022, 18:33 | Обновлено 18 сентября 2022, 18:44
231
1

Ювентус в меньшинстве проиграл Монце, сухие победы Фиорентины и Лацио

Анхель Ди Мария подставил туринский клуб, получив красную карточку в первом тайме

18 сентября 2022, 18:33 | Обновлено 18 сентября 2022, 18:44
231
1
Ювентус в меньшинстве проиграл Монце, сухие победы Фиорентины и Лацио
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись еще три матча 7-го тура Серии А.

«Монца» неожиданно переиграла «Ювентус», Анхель Ди Мария еще в первом тайме схлопотал удаление.

«Фиорентина» в домашних стенах одолела «Верону», а «Лацио» на выезде разобрался с «Кремонезе».

Чемпионат Италии. 7-й тур

«Монца» – «Ювентус» – 1:0
Гол: Гюткьяер (74).

«Фиорентина» – «Верона» – 2:0
Голы: Иконе (13), Гонсалес (90).

«Кремонезе» – «Лацио» – 0:4
Голы: Иммобиле (7), пенальти Иммобиле (21), Милинкович-Савич (45), Педро (79).

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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Источник Sport.ua
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VikyKrasotulechka90
Юве ДНо.. Алегри в школу..
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