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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
29.01.2023, FT 0 : 0
Реал Сосьедад
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Испания
29 января 2023, 23:59 | Обновлено 30 января 2023, 01:20
198
0

Реал не сумел переиграть Реал Сосьедад. Отставание от Барсы увеличилось

Мадридская команда впервые в сезоне не забила ни одного гола за матч

29 января 2023, 23:59 | Обновлено 30 января 2023, 01:20
198
0
Реал не сумел переиграть Реал Сосьедад. Отставание от Барсы увеличилось
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 19-го тура чемпионата Испании «Реал» Мадрид сыграл вничью с «Реалом Сосьедад» (0:0).

Мадридская команда впервые в сезоне не забила ни одного гола за матч.

«Реал» набрал 42 очка и занимает 2-е место в турнирной таблицею. Отставание от лидирующей «Барселоны» по итогам тура увеличилось до 5 очков.

«Реал Сосьедад» имеет 39 очков и замыкает топ-3.

Ла Лига. 19-й тур, 29 января

Реал Мадрид – Реал Сосьедад – 0:0

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Источник Sport.ua
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