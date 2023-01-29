Реал не сумел переиграть Реал Сосьедад. Отставание от Барсы увеличилось

В матче 19-го тура чемпионата Испании «Реал» Мадрид сыграл вничью с «Реалом Сосьедад» (0:0).

Мадридская команда впервые в сезоне не забила ни одного гола за матч.

«Реал» набрал 42 очка и занимает 2-е место в турнирной таблицею. Отставание от лидирующей «Барселоны» по итогам тура увеличилось до 5 очков.

«Реал Сосьедад» имеет 39 очков и замыкает топ-3.

Ла Лига. 19-й тур, 29 января

Реал Мадрид – Реал Сосьедад – 0:0