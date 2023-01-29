29.01.2023, FT 0 : 0
Испания29 января 2023, 23:59 | Обновлено 30 января 2023, 01:20
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Реал не сумел переиграть Реал Сосьедад. Отставание от Барсы увеличилось
Мадридская команда впервые в сезоне не забила ни одного гола за матч
29 января 2023, 23:59 | Обновлено 30 января 2023, 01:20
198
0
В матче 19-го тура чемпионата Испании «Реал» Мадрид сыграл вничью с «Реалом Сосьедад» (0:0).
Мадридская команда впервые в сезоне не забила ни одного гола за матч.
«Реал» набрал 42 очка и занимает 2-е место в турнирной таблицею. Отставание от лидирующей «Барселоны» по итогам тура увеличилось до 5 очков.
«Реал Сосьедад» имеет 39 очков и замыкает топ-3.
Ла Лига. 19-й тур, 29 января
Реал Мадрид – Реал Сосьедад – 0:0
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