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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
29.01.2023 22:00 - : -
Реал Сосьедад
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Испания
27 января 2023, 12:35 |
51
1

Реал Мадрид – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 29 января в 22:00 по Киеву

27 января 2023, 12:35 |
51
1
Реал Мадрид – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

29 января на «Сантьяго Бернабеу» пройдет матч 19-го тура Примеры, в котором «Реал» (Мадрид) встретится с «Реалом Сосьедад». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Реал Мадрид

Клуб теперь в статусе догоняющего в Ла Лиге. А ведь осенью все выглядело так спокойно и здорово. Более того, «Барселона» и зиму начала с осечки, вернув 1-е место вечному конкуренту. Но у «галактикос» были явно не лучшие кондиции, и, вымучив победу над «Вальядолидом», дальше подопечные Карло Анчелотти получили 1-2 с «Вильярреалом». Более того, они усугубили негативные оценки на Суперкубке. Там «Валенсию» получилось пройти только в серии пенальти, но в решающем матче «сине-гранатовые» Хави отомстили за поражение 1-3 в осеннем «Эль Классико», выиграв с тем же счетом. Впрочем, не стоит и переоценивать проблемы «королевского клуба». С «Атлетиком» на выезде в прошлый понедельник он разобрался «гроссмейстерски», 2-0. В Кубке «Атлетико» был обыгран со счетом 3-1 - обороты явно вернулись.

Реал Сосьедад

Команда достаточно давно замахивается на подъем в Лигу чемпионов. Но все время что-то мешало, и единственным серьезным достижением Иманоля Альгуасиля как наставника стало долгожданное возвращение в Сан-Себастьян кубка Испании. Впрочем, в этом сезоне все складывается успешно для «чурри-урдин» - и привычных фаворитов, «Атлетико» с «Севильей», лихорадит (последнюю и вовсе можно уж точно из претендентов на топ-4 вычеркивать), и, главное, сами представители Сан-Себастьяна стабильно хороши. А зимой так и вовсе получилось выиграть все 4 тура Примеры, что позволило на 3-м месте закрепиться. В Кубке тоже продвигались без проблем. В среду «Барселоне» в кубке тоже дали бой, но проиграли минимально, 0-1.

Статистика личных встреч

У мадридского «Реала» неплохая статистика с «Сосьедадом». Так, в прошлом сезоне он выиграл оба матча, 2-0 в Сан-Себастьяне и 4-1 дома.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что в этой встрече фаворитом будут хозяева. «Сосьедад» неплох, но не настолько, чтобы брать очки в Мадриде. Ставим на домашнюю победу «Реала» с коэффициентом - 1,75 по Parimatch.

Parimatch
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Источник Sport.ua
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Remark
Что-то Вы рано прогноз на матч выложили. До 29 числа еще ого-го сколько дней, и в эти дни сыграют остальные участники чемпионата (по их играм кстати тоже можно ориентироваться, а точнее ориентировать дальнейшую вероятность исхода поединка в Мадриде). 
Но постараюсь спрогнозировать уже сегодня. Мое мнение, оно часто не совпадает с реальным результатом в матче, но все же - это ОЗ в матче. Для тех, кто ставит прессы - идеально ТБ 2 общий взять. Я думаю, итог матча или 2-1 или 3-0 (в чем менее уверен, так как гости забивные). Сосьедад забьет первым и возможно ОЗ уже будет в первом тайме. Как то так. Не судите строго. И не докапывайтесь сильно. Это всего лишь прогноз.
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