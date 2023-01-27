29 января на «Сантьяго Бернабеу» пройдет матч 19-го тура Примеры, в котором «Реал» (Мадрид) встретится с «Реалом Сосьедад». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Реал Мадрид

Клуб теперь в статусе догоняющего в Ла Лиге. А ведь осенью все выглядело так спокойно и здорово. Более того, «Барселона» и зиму начала с осечки, вернув 1-е место вечному конкуренту. Но у «галактикос» были явно не лучшие кондиции, и, вымучив победу над «Вальядолидом», дальше подопечные Карло Анчелотти получили 1-2 с «Вильярреалом». Более того, они усугубили негативные оценки на Суперкубке. Там «Валенсию» получилось пройти только в серии пенальти, но в решающем матче «сине-гранатовые» Хави отомстили за поражение 1-3 в осеннем «Эль Классико», выиграв с тем же счетом. Впрочем, не стоит и переоценивать проблемы «королевского клуба». С «Атлетиком» на выезде в прошлый понедельник он разобрался «гроссмейстерски», 2-0. В Кубке «Атлетико» был обыгран со счетом 3-1 - обороты явно вернулись.

Реал Сосьедад

Команда достаточно давно замахивается на подъем в Лигу чемпионов. Но все время что-то мешало, и единственным серьезным достижением Иманоля Альгуасиля как наставника стало долгожданное возвращение в Сан-Себастьян кубка Испании. Впрочем, в этом сезоне все складывается успешно для «чурри-урдин» - и привычных фаворитов, «Атлетико» с «Севильей», лихорадит (последнюю и вовсе можно уж точно из претендентов на топ-4 вычеркивать), и, главное, сами представители Сан-Себастьяна стабильно хороши. А зимой так и вовсе получилось выиграть все 4 тура Примеры, что позволило на 3-м месте закрепиться. В Кубке тоже продвигались без проблем. В среду «Барселоне» в кубке тоже дали бой, но проиграли минимально, 0-1.

Статистика личных встреч

У мадридского «Реала» неплохая статистика с «Сосьедадом». Так, в прошлом сезоне он выиграл оба матча, 2-0 в Сан-Себастьяне и 4-1 дома.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что в этой встрече фаворитом будут хозяева. «Сосьедад» неплох, но не настолько, чтобы брать очки в Мадриде. Ставим на домашнюю победу «Реала» с коэффициентом - 1,75 по Parimatch.