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Реал Мадрид
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Испания
29 января 2023, 22:10 | Обновлено 29 января 2023, 22:25
232
0

Реал Мадрид – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеоотрансляцию матча 19-го тура Ла Лиги

29 января 2023, 22:10 | Обновлено 29 января 2023, 22:25
232
0
Реал Мадрид – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Реал Мадрид. Винисиус и Бензема

29 января проходит матч 19-го тура Ла Лиги, в котором играют «Реал» Мадрид и «Реал Сосьедад».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Реал Мадрид – Реал Сосьедад. Смотрите онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Стартовые составы команд

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Источник Sport.ua
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