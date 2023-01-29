перерыв 0 : 0
Испания29 января 2023, 22:10 | Обновлено 29 января 2023, 22:25
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Реал Мадрид – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеоотрансляцию матча 19-го тура Ла Лиги
29 января 2023, 22:10 | Обновлено 29 января 2023, 22:25
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29 января проходит матч 19-го тура Ла Лиги, в котором играют «Реал» Мадрид и «Реал Сосьедад».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Реал Мадрид – Реал Сосьедад. Смотрите онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
Стартовые составы команд
📋✅ Our starting 𝗫𝗜 🆚 @RealSociedadEN! #RealMadridRealSociedad pic.twitter.com/DfOwpMRG3V— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) January 29, 2023
📋 Out starting 𝗫𝗜 🆚 @realmadriden!#RealMadridRealSociedad | #AurreraReala pic.twitter.com/D7aHiTMw5x— Real Sociedad 🇺🇸 🇬🇧 (@RealSociedadEN) January 29, 2023
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