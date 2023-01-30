29.01.2023, FT 1 : 0
Испания30 января 2023, 05:55 | Обновлено 30 января 2023, 08:54
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ВИДЕО. 19-й тур Ла Лиги. Минимальная победа Атлетико, Реал оступился
Смотрите видеообзор четырех матче чемпионата Испании по футболу за 29 января
30 января 2023, 05:55 | Обновлено 30 января 2023, 08:54
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В воскресенье, 29 января, состоялись четыре матча 19-го тура чемпионата Испании по футболу.
Минимальные победы одержали «Вальядолид», «Атлетико» и «Сельта». «Реал» Мадрид в свою очередь не смог справиться на своем поле с «Реалом» Сосьедадом.
Ла Лига. 19-й тур. 29 января
Вальядолид – Валенсия – 0:1
Осасуна – Атлетико – 0:1
Сельта – Атлетик – 1:0
Реал Мадрид – Реал Сосьедад – 0:0
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Кайл Ларин (Вальядолид).
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