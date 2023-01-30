ВИДЕО. 19-й тур Ла Лиги. Минимальная победа Атлетико, Реал оступился

В воскресенье, 29 января, состоялись четыре матча 19-го тура чемпионата Испании по футболу.

Минимальные победы одержали «Вальядолид», «Атлетико» и «Сельта». «Реал» Мадрид в свою очередь не смог справиться на своем поле с «Реалом» Сосьедадом.

Ла Лига. 19-й тур. 29 января

Вальядолид – Валенсия – 0:1

Осасуна – Атлетико – 0:1

Сельта – Атлетик – 1:0

Реал Мадрид – Реал Сосьедад – 0:0