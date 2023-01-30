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Чемпионат Испании
Вальядолид
29.01.2023, FT 1 : 0
Валенсия
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Испания
30 января 2023, 05:55 | Обновлено 30 января 2023, 08:54
551
0

ВИДЕО. 19-й тур Ла Лиги. Минимальная победа Атлетико, Реал оступился

Смотрите видеообзор четырех матче чемпионата Испании по футболу за 29 января

30 января 2023, 05:55 | Обновлено 30 января 2023, 08:54
551
0
ВИДЕО. 19-й тур Ла Лиги. Минимальная победа Атлетико, Реал оступился
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 29 января, состоялись четыре матча 19-го тура чемпионата Испании по футболу.

Минимальные победы одержали «Вальядолид», «Атлетико» и «Сельта». «Реал» Мадрид в свою очередь не смог справиться на своем поле с «Реалом» Сосьедадом.

Ла Лига. 19-й тур. 29 января

Вальядолид – Валенсия – 0:1

Осасуна – Атлетико – 0:1

Сельта – Атлетик – 1:0

Реал Мадрид – Реал Сосьедад – 0:0

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Кайл Ларин (Вальядолид).
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Источник Sport.ua
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