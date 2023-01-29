Брюгге победил, но Яремчук ничем не убедил

В воскресенье, 29 января, в матче 23-го тура чемпионата Бельгии клуб украинского нападающего Романа Яремчука «Брюгге» провел выездной поединок с командой «Варегем».

27-летний Яремчук матч против «Варегема» начал на скамейке запасных «Брюгге». И это после трех кряду поединков, в которых он появлялся в стартовом составе. Впрочем, еще в первом тайме украинец был вынужден выйти на замену вместо Феррана Хугтлы, который получил травму.

Вошел Яремчук в игру на 17-й минуте при счете 1:0 в пользу «Брюгге». На 32-й минуте «Варегем» паритет восстановил, но в компенсированное время первого тайма игроки «Брюгге» вновь вышли вперед. 2:1.

Счет первого тайма сохранился до финального свистка и принес победу «Брюгге». Впрочем, Роман Яремчук занести себе в актив поединок не может – они ничем не запомнился и был заменен на 76-й минуте.

В таблице бельгийского чемпионата «Брюгге» занимает 4-е место, имея 40 очков. Лидирует «Генк», у которого 55 пунктов после 22 игр.

Чемпионат Бельгии. 23-й тур

Варегем – Брюгге – 1:2

Голы: Ланг, 7 (0:1). Ндур, 32 (1:1). Ванакен, 45+6 (1:2).