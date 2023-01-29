Яремчук начнет в запасе Брюгге матч с Варегемом

Украинский нападающий Роман Яремчук оказался в запасе «Брюгге» на матч 23-го тура чемпионата Бельгии с «Варегемом».

Встреча «Варегем» – «Брюгге» начнется в 19:30 по киевскому времени.

Яремчук лишился доверия со стороны наставника «Брюгге» Скотта Паркера. Украинец начинал в старте команды три ее предыдущих матча, но в них результативными действиями не отметился.

«Брюгге» в таблице чемпионата Бельгии занимает 6-е место, у «Варегема» 16-я позиция.