Яремчук начнет в запасе Брюгге матч с Варегемом
Украинец лишился доверия главного тренера
Украинский нападающий Роман Яремчук оказался в запасе «Брюгге» на матч 23-го тура чемпионата Бельгии с «Варегемом».
Встреча «Варегем» – «Брюгге» начнется в 19:30 по киевскому времени.
Яремчук лишился доверия со стороны наставника «Брюгге» Скотта Паркера. Украинец начинал в старте команды три ее предыдущих матча, но в них результативными действиями не отметился.
«Брюгге» в таблице чемпионата Бельгии занимает 6-е место, у «Варегема» 16-я позиция.
Our XI to face Essevee. 👀 #ZwaClu pic.twitter.com/lpQQs1eic9— Club Brugge KV (@ClubBrugge) January 29, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сербский теннисист доказал, что в Австралии его победить практически невозможно
Вингер «Челси» оценил эту новость