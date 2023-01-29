Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Яремчук начнет в запасе Брюгге матч с Варегемом
Бельгия
29 января 2023, 18:45 | Обновлено 29 января 2023, 18:57
114
0

Яремчук начнет в запасе Брюгге матч с Варегемом

Украинец лишился доверия главного тренера

29 января 2023, 18:45 | Обновлено 29 января 2023, 18:57
114
0
Яремчук начнет в запасе Брюгге матч с Варегемом
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинский нападающий Роман Яремчук оказался в запасе «Брюгге» на матч 23-го тура чемпионата Бельгии с «Варегемом».

Встреча «Варегем» – «Брюгге» начнется в 19:30 по киевскому времени.

Яремчук лишился доверия со стороны наставника «Брюгге» Скотта Паркера. Украинец начинал в старте команды три ее предыдущих матча, но в них результативными действиями не отметился.

«Брюгге» в таблице чемпионата Бельгии занимает 6-е место, у «Варегема» 16-я позиция.

По теме:
В Страсбурге Соболь будет иметь игровую практику, однако это не повышение
Эдуард СОБОЛЬ: «Я переезжаю в серьезный клуб и исторический город»
ОФИЦИАЛЬНО. Эдуард Соболь стал игроком французского Страсбурга
чемпионат Бельгии по футболу Брюгге Зюлте-Варегем
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джокович в 10-й раз выиграл Australian Open и снова станет первой ракеткой
Теннис | 29 января 2023, 13:42 9
Джокович в 10-й раз выиграл Australian Open и снова станет первой ракеткой
Джокович в 10-й раз выиграл Australian Open и снова станет первой ракеткой

Сербский теннисист доказал, что в Австралии его победить практически невозможно

Мудрик забавно отреагировал на бомбардировки иранских военных объектов
Футбол | 29 января 2023, 17:04 3
Мудрик забавно отреагировал на бомбардировки иранских военных объектов
Мудрик забавно отреагировал на бомбардировки иранских военных объектов

Вингер «Челси» оценил эту новость

WhoScored: Малиновский – один из лучших игроков Марселя в матче с Монако
Футбол | 29.01.2023, 02:16
WhoScored: Малиновский – один из лучших игроков Марселя в матче с Монако
WhoScored: Малиновский – один из лучших игроков Марселя в матче с Монако
Днепр-1 расписал мировую с клубом из Черногории на сборе в Турции
Футбол | 29.01.2023, 18:00
Днепр-1 расписал мировую с клубом из Черногории на сборе в Турции
Днепр-1 расписал мировую с клубом из Черногории на сборе в Турции
Едет к Бекхэму. Опытный защитник Шахтера досрочно покинет донецкую команду
Футбол | 28.01.2023, 22:35
Едет к Бекхэму. Опытный защитник Шахтера досрочно покинет донецкую команду
Едет к Бекхэму. Опытный защитник Шахтера досрочно покинет донецкую команду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Приглашаю Баха в Бахмут»
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Приглашаю Баха в Бахмут»
27.01.2023, 21:00 15
Война
С восхитительным голом в конце. Шахтер вырвал ничью против Копера на сборах
С восхитительным голом в конце. Шахтер вырвал ничью против Копера на сборах
27.01.2023, 18:20 39
Футбол
Замена Мудрику, дубль Ярмоленко, новый коуч Металлиста, золото Меркушиной
Замена Мудрику, дубль Ярмоленко, новый коуч Металлиста, золото Меркушиной
28.01.2023, 06:38
Другие виды
Бой за три пояса. Бетербиев, зашифровавшись под Канаду, нокаутировал Ярда
Бой за три пояса. Бетербиев, зашифровавшись под Канаду, нокаутировал Ярда
29.01.2023, 02:00 7
Бокс
ЧЕ-2023 по биатлону. Анастасия Меркушина финишировала 7-й в персьюте
ЧЕ-2023 по биатлону. Анастасия Меркушина финишировала 7-й в персьюте
28.01.2023, 12:09 4
Биатлон
Манор СОЛОМОН: «Шахтер? Начались закручивания гаек»
Манор СОЛОМОН: «Шахтер? Начались закручивания гаек»
28.01.2023, 13:27 25
Футбол
Снова без забитых мячей. Динамо уступило Марибору
Снова без забитых мячей. Динамо уступило Марибору
28.01.2023, 17:55 53
Футбол
Его выгнали из Динамо из-за отца-террориста. Украинец – на просмотре в рф
Его выгнали из Динамо из-за отца-террориста. Украинец – на просмотре в рф
28.01.2023, 19:41 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности