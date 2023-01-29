Яремчук появился на поле в первом тайме матча Брюгге с Варегемом
Украинец вынуждено вышел на замену
В воскресенье, 29 января, «Брюгге» в 23-м туре чемпионата Бельгии играет на выезде с клубом «Варегем».
Как ранее сообщалось, украинский нападающий «черно-синих» Роман Яремчук начал поединок в запасе своей команды.
На 7-й минуте игры «Варегем» – «Брюгге» гости усилиями Ланга повели в счете – 1:0. Однако спустя 10 минут в составе «Брюгге» состоялась вынужденная замена: испанца Феррана Хутглу, который получил травму, заменил Яремчук.
Напомним, три предыдущих матча «Брюгге» Яремчук начинал в стартовом составе команды.
#ZwaClu 0️⃣ - 1️⃣— Club Brugge KV (@ClubBrugge) January 29, 2023
⏱️ 17’ | Jutglà moet al vroeg naar de kant door een blessure. Yaremchuk is zijn vervanger.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец вышел в стартовом составе и провел на поле 65 минут
Фран Соль в последнее время пытается проявить себя с лучшей стороны в Испании