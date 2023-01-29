Яремчук появился на поле в первом тайме матча Брюгге с Варегемом

В воскресенье, 29 января, «Брюгге» в 23-м туре чемпионата Бельгии играет на выезде с клубом «Варегем».

Как ранее сообщалось, украинский нападающий «черно-синих» Роман Яремчук начал поединок в запасе своей команды.

На 7-й минуте игры «Варегем» – «Брюгге» гости усилиями Ланга повели в счете – 1:0. Однако спустя 10 минут в составе «Брюгге» состоялась вынужденная замена: испанца Феррана Хутглу, который получил травму, заменил Яремчук.

Напомним, три предыдущих матча «Брюгге» Яремчук начинал в стартовом составе команды.