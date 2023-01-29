Десятый титул Джоковича, белорусские пираты и австралийский атаман

111-й розыгрыш Открытого чемпионата Австралии по теннису обещал быть интригующим и захватывающим, но в итоге мы получили женский финал, который вызвал интерес только у болельщиков из Казахстана и тех, кто хочет вернуть колбасу по 2.20, а также слишком простую победу Новака Джоковича, пытавшегося хоть как-то создать интригу в первых раундах, жалуясь на травму бедра.

Также мы получили упоротых российских и сербских болельщиков, которые приносили на трибуны пилотки, футболки с принтом путина, а также флаги рф, российской империи, «днр» и другие артефакты русского мира. Отметился даже отец Джоковича, который после матча 1/4 финала позировал и обнимался с фанатом, одетым в футболку с рашистской символикой «z». Ватные взгляды Срджана вряд ли для кого-то стали откровением, но делать это настолько открыто – перебор даже для него. Неудивительно, что даже Ноле попросил отца не проходить на его следующие матчи, хотя аккредитации Срджана так и не лишили. Снимал это все действие некий атаман австралийского кизячества, который позже жаловался, что четыре самых буйных участника той акции были задержаны австралийской полицией, в том числе и за угрозы сотрудникам безопасности турнира.

Мужской одиночный разряд. Финал

Новак Джокович [4] – Стефанос Циципас [3] – 6:3, 7:6(4), 7:6(5)

После недели показательных страданий и пропусков тренировок Джокович возродился, как феникс, и уже где-то с матча четвертого круга против Алекса де Минаура стало ясно, что тягаться с таким Новаком здесь не сможет никто. Была небольшая надежда на Циципаса, да и в финале грек моментами играл очень недурно, но каждому зрителю было понятно, что титул завоюет серб. В финале у Джоковича всего 3 невынужденных ошибки при ударе с форхенда за три сета с двумя тай-брейками. Победить такое невозможно.

После этой победы Джокович догнал Надаля по титулам Grand Slam и вроде как снова главный претендент на звание величайшего. Но Рафа пока карьеру не закончил и еще не сказал своего последнего слова. Борьба этих мастодонтов продолжается, очередное новое поколение никак не может отправить их на пенсию. За последние четыре года ветераны выиграли 16 из 19 мейджоров. Скорее всего, было бы 17 из 20, если бы Уимблдон-2020 не отменили из-за пандемии коронавируса.

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович и Стефанос Циципас

Лучший матч

Энди Маррей – Танаси Коккинакис – 4:6, 6:7(4), 7:6(5), 6:3, 7:5

Бывший лидер мирового тенниса после операции по замене тазобедренного сустава уже не достигнет былых высот, но его воля к победе заслуживает невероятного уважения. В этом году пятикратный финалист Australian Open в первых раундах выдал два поразительных пятисетовика, которые надолго запомнятся местным болельщикам. В первом раунде он со счета 2:0 по сетам едва не отдал победу Маттео Берреттини, но сумел реабилитироваться на финальном тай-брейке.

Матч второго круга против Коккинакиса получился с противоположным сценарием, но с тем же конечным результатом. Энди отдал две первые партии, в третьей уступал со счетом 2:5 по геймам, а потом случилось чудесное спасение в стиле прошлогоднего финала. В целом матч продолжался около 6 часов и стал самым продолжительным в карьере британца. Также Маррей выдал вот такой розыгрыш, после которого любой атакующий игрок бросил бы ракетку.

Прорыв турнира – Иржи Легечка, Бен Шелтон и Томми Пол

Американцы традиционно хороши на австралийской земле, но в этом году это были именно мужчины, а не женщины. Бен Шелтон и Томми Пол по максимуму воспользовались слабостью своей части турнирной сетки и смогли выиграть все, где имели шансы. В личном противостоянии на стадии 1/4 финала более опытный Пол оказался сильнее Шелтона, хотя в полуфинале против Джоковича шансов у него, конечно же, не было. Тем не менее, американцы оформили лучшие результаты в карьере и существенно поднимутся в рейтинге.

21-летний Иржи Легечка стоит особняком. Он также сенсационно дошел до 1/4 финала, но при этом противники у него были куда серьезнее. Чешский теннисист сумел обыграть 11-го сеяного Кэмерона Норри и шестого номера посева Феликса Оже-Альяссима. И только Стефанос Циципас остановил победное шествие этого «выскочки». С понедельника Легечка уже будет в топ-40, о чем еще можно мечтать в таком возрасте, если ты не Карлос Алькарас. Кстати, лидер мирового рейтинга пропускал турнир из-за травмы.

Главные неудачники – Рафаэль Надаль и Каспер Рууд

Надаль тяжело начал год и в успешность защиты его титула в Мельбурне верили разве что самые оптимистически настроенные болельщики испанца. Интрига жила недолго, уже во втором круге Рафа травмировался и доиграл матч только из уважения к болельщикам, сопернику и своей великой карьере. Обследование показало, что восстановление займет около двух месяцев. Не стоит забывать, что Рафаэль сразу потеряет четыре позиции в рейтинге ATP, поэтому подготовка к защите титула на Ролан Гаррос для него уже началась.

Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Каспер Рууд провел невероятный прошлый год, но, вероятно, зря снялся в теннисном сериале для Netflix. Он и еще 9 участников документалки «Брейк-пойнт» покинули соревнования до 1/4 финала. Дольше всех держался Оже-Альяссим, Рууд же проиграл Дженсону Бруксби еще во втором раунде и покинет топ-3 мирового рейтинга.

Любимец фортуны – Майкл Ммо

Майкл Ммо начал соревнования в квалификации, где в финальном матче проиграл австралийцу Александару Вукичу. Вукич в основе сразу же проиграл Брендону Холту, а Ммо получил статус лаки-лузера и пробился в третий раунд. Более того, на своем пути Майкл одолел Александра Зверева, который все еще не набрал нужных кондиций после травмы, полученной на Ролан Гаррос 2022. Ммо признался, что после поражения в финале квалификации уже успел купить обратный билет и даже собрать вещи, а судьба распорядилась иначе. К сожалению для Майкла, он не сумел справиться с эмоциями после самой большой победы в карьере и в третьем круге без шансов проиграл своему соотечественнику Джей-Джею Вульфу.

Наши

У мужчин впервые за два последних года в основной сетке играл представитель Украины. Алексей Крутых отлично провел квалификацию и в первом круге попал на сеяного аргентинца Диего Шварцмана, который переживает непростой момент в карьере. Шансы на победу у Алексея были, да и Шварцман был далек от своей лучшей формы. Тем не менее, в этом матче Крутых не показал своей лучшей игры, особенно на важных мячах, хотя смог устроить невероятный камбэк на тай-брейке второй партии. В целом, турнир для Алексея прошел отлично, особенно учитывая тот факт, что на нем он заработал больше, чем за весь предыдущий сезон.

Женский одиночный разряд. Финал

Арина Соболенко [5] – Елена Рыбакина [22] – 4:6, 6:3, 6:4

Перед началом турнира абсолютной фавориткой у букмекеров была первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая в прошлом году выиграла Ролан Гаррос и US Open. Польская теннисистка добыла победы в двух сетах в первых трех матчах, но в четвертом круге неожиданно проиграла чемпионке Уимблдона Елене Рыбакиной. После поражения Свёнтек сказала, что слишком сильно хотела победить, и это сыграло с ней злую шутку.

Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина и Ига Свёнтек

Соболенко до начала соревнований также ходила в числе главных фавориток и ее выход в финал никого особо не удивил. Белорусский терминатор разобрался с тараканами в голове и за счет физического превосходства практически не ощущал проблем по ходу всего турнира. Соболенко выиграла почти половину своих очков за счет активно выигранных мячей, что является каким-то космическим показателем. Ни у кого из женщин не было больше 40%. Рыбакина в финале пыталась за счет своей мощной подачи как-то конкурировать, но в розыгрышах была заметно слабее.

Любопытно, что Соболенко стала первой теннисисткой, которая выиграла турнир Grand Slam без флага и названия страны. А после победы в финале заявила, что вернется в Майами, где сейчас и проживает. Но это не помешало лукашенко на камеру накатить за ее победу боевые 50 г. Двигаемся дальше, это еще не самое интересное. Белорусские телетрансляторы так возбудились от успехов Соболенко и экс-первой ракетки мира Виктории Азаренко, которая впервые за 10 лет вошла в четверку лучших в Мельбурне, что приняли волевое решение показать их полуфинальные матчи без лицензии, используя пиратку. Телеканал «Беларусь 5» выдал в эфир полуфинальные матчи и финал, хотя в нынешнем сезоне не показывает турниры WTA и поединки предыдущих раундов Открытого чемпионата Австралии тоже не транслировал.

Лучший матч

Даниэль Коллинс [13] – Каролина Мухова – 6:7(1), 6:2, 7:6(6)

Из-за трехсетового формата выделить лучший матч у женщин всегда тяжелее, чем у мужчин. Эпических битв в трехсетовиках бывает гораздо меньше, хотя в эмоциональном плане они могут и не слишком уступать пятисетовикам. В этом розыгрыше Открытого чемпионата Австралии можно выделить матчи с участием прошлогодней финалистки Даниэль Коллинс. Во втором круге она почти три часа сражалась с чешкой Каролиной Муховой и лишь на финальном тай-брейке сумела оформить победу. Кстати, праздновать американка начала раньше положенного, забыв, что такой тай-брейк играют до 10 очков. Ситуация получилась забавной и на победителя матча не повлияла, американка довела его до победы. Уже в следующем круге в похожей битве Коллинс проиграла будущей финалистке соревнований.

Прорыв турнира – Магда Линетт

30-летняя полька в последнее время была крепкой теннисиcткой первой сотни, которая и титулы WTA выигрывала, и соперниц из топ-10 могла обыграть. Украинские болельщики наверняка помнят, как в 2021-м она остановила Элину Свитолину на Уимблдоне. Тем не менее, каких-то экстраординарных успехов у Линетт не было и уже не ожидалось. Очень сомневаюсь, что хоть кто-то рассчитывал увидеть ее в этом году в Мельбурне в полуфинале, но Магда показала, что может удивлять.

На кортах Australian Open польская теннисистка до поражения будущей чемпионке проиграла всего один сет, остановив Шериф, Контавейт, Александрову, Гарсию и Плишкову. Многие из этих теннисисток сейчас не в топовой форме, но это очень крутой турнирный путь. Три подряд победы над соперницами из топ-20 – сказочный успех для Линетт. Во время турнира Магда призналась, что перестала близко к сердцу принимать свои ошибки на корте. Что ж, возможно, некоторым молодым и перспективным нужно последовать этому примеру.

Главная неудачница – Онс Жабер

Вторая ракетка мира тяжело входила в сезон, что прогнозировано закончилось ранним вылетом с Australian Open. В первом раунде Жабер в трех сетах сумела одолеть Тамару Зиданшек из Словении, но во втором – проиграла чешке Маркете Вондроушовой. Матч начался после 23:00 по местному времени и в двух сетах из трех Жабер была деклассирована (1:6, 7:5, 1:6). С новой недели представительница Туниса потеряет вторую строчку в рейтинге WTA. Кстати, Australian Open 2023 стал первым турниром Grand Slam, на котором никто из топ-2 посева в мужской и женской сетке не вышел в четвертьфинал.

Любимица фортуны – Линда Фругвиртова

В первых двух раундах 17-летней чешке попались соперницы, которые не входят в топ-150 мирового рейтинга и получили уайлд-кард от организаторов. Можно парировать, что это были традиционно сильные на своей территории австралийки, но есть большие сомнения, что кто-то отказался бы от такой приятной сетки. В третьем раунде Фругвиртова, скорее всего, должна была проигрывать своей соотечественнице Маркете Вондроушовой, но финалистка Ролан Гаррос 2019 травмировалась и с трудом доиграла матч. В 1/8 финала Линда сумела взять один сет против Донны Векич, но хорватка в тот день была сильнее.

Getty Images/Global Images Ukraine. Линда Фругвиртова

Наши

Ангелина Калинина в первом круге получила в соперницы бывшую теннисистку из первой десятки, которая давно не демонстрировала высоких результатов. Коко Вандевей успешно преодолела сито квалификации в Мельбурне, но навязать серьезную борьбу первой ракетке Украины не смогла. Во втором раунде Ангелина сумела остановить двукратную чемпионку Уимблдона Петру Квитову, карьера которой постепенно подходит к закату, но на старте сезона она всегда играет отлично и была фавориткой в матче с украинкой. Во встрече третьего круга против еще одной высокорейтинговой чешки Барборы Крейчиковой Калинина не смогла ничем удивить соперницу и выиграла всего 5 геймов. В парном разряде также удалось выиграть две встречи в дуэте с Алисон ван Эйтванк, суммарный результат получился весьма и весьма удачным.

Марта Костюк в одиночном разряде выступила ровно так, как и ожидалось. В первом раунде вторая ракетка Украины оказалась сильнее мощной американки Аманды Анисимовой, которую украинка раскусила еще несколько лет назад. Во втором круге была уверенная победа над австралийкой Кэти Гадеки, после чего Марта сыграла свой традиционно провальный матч против соперницы из первой десятки. Джессика Пегула не делала ничего сверхъестественного на корте, но 39 невынужденных ошибок Марты не оставили украинке никаких шансов. В парном разряде Костюк в дуэте с румынкой Еленой-Габриэлой Русе смогла дойти до полуфинала, где проиграла лишь первому сеяному тандему. Если к игре Марты и можно придраться, то показать лучшие результаты было маловероятно.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Катерина Байндл в концовке прошлого сезона набрала ход и с хорошим настроением начала новый сезон. На Australian Open в первом круге она сумела обыграть Камиллу Рахимову в скандальном матче, когда группа лиц, не обезображенных интеллектом, вывесила запрещенный на турнире российский флаг и слишком громко поддерживала россиянку. Во втором раунде Катерина одолела еще и американку Кэти Макнелли, но справиться в Аленой Остапенко шансов было немного. В 28 лет Байндл впервые пробилась в третий круг мейджора, с чем ее можно только поздравить. Почему бы не повторить или даже улучшить этот результат на Ролан Гаррос, на своем любимом покрытии.

Даяна Ястремская вскочила в последний вагон из-за снятия беременной Наоми Осаки, но оказалась чужой на этом празднике жизни. В первом круге ей не оставила шансов подружка Алена Остапенко, которая неожиданно хорошо выступила в Австралии, проиграв лишь Рыбакиной в 1/4 финала. Учитывая тот факт, что латвийка выбила двух украинок в одиночном разряде, а также проиграла стартовый матч парного вместе с Людмилой Киченок, то к ней есть небольшие претензии.

Леся Цуренко в четвертый раз в карьере успешно преодолела квалификационный этап австралийского мейджора и в первом круге основы даже не получила в соперницы первую ракетку мира. Надежды на Лесю были, но Каролина Мухова оказалась хорошо подготовленной к турниру. За весь матч Цуренко не взяла ни одной своей подачи и разгромно проиграла, хотя в большинстве геймов борьба велась на больше-меньше.

Дарья Снигур и Катарина Завацкая стартовали в квалификации с побед, но проиграли матчи второго раунда отбора.

Мужской парный разряд. Финал

Ринки Хидзиката / Джейсон Кублер [WC] – Юго Ни / Ян Зелиньски – 6:4, 7:6(4)

Австралийские теннисисты в парном рейтинге ATP не входили даже в первую сотню и впервые играли вместе, получив уайлд-кард от организаторов. По пути в финал они обыграли три сеяных пары, в том числе и лидеров посева. Интересно, что 21-летний Хидзиката лишь во второй раз в карьере играл в парном разряде турнира Grand Slam, 29-летний Кублер – в третий.

Женский парный разряд. Финал

Барбора Крейчикова / Катерина Синякова [1] – Сюко Аояма / Ена Сибахара [10] – 6:4, 6:3

Крейчикова и Синякова третий год подряд сыграли в финале парного Australian Open и защитили прошлогодний титул. Для Барборы и Катерины это седьмой парный титул на турнирах Grand Slam. Чешки в полуфинале остановили Марту Костюк, японки во втором круге отцепили Надежду Киченок.

Микст. Финал

Луиза Стефани / Рафаэль Матос – Саня Мирза / Рохан Бопанна – 7:6(2), 6:2.

Для Стефани и Матоса это первый титул на турнирах Grand Slam. Экс-первая ракетка мира в паре Саня Мирза провела последний мейджор в карьере. Она планирует уйти из тенниса после февральского турнира в Дубае.