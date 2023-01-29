ВИДЕО. Усатый таракан и его пес накатили по 50г водки за Соболенко

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко очень сильно обрадовался за Арину Соболенко, которая выиграла Australian Open 2023.

Соболенко – уроженка минска, а на австралийском мейджоре выступала под белым флагом.

После ее победы лукашенко вместе с белорусским бизнесменом сергеем тетерином накатил 50г водки. В кадре, помимо таракана и его друга, также поприсутствовал шпиц.

Интересно, что после успешного выступления на AО 2023 Арина в интервью заявила, что не собирается возвращаться в рб, ведь она живет в Майами.

Также белорусское телевидение отметилось интересным поступком. Телеканал «Беларусь 5» пиратским образом выдал в эфир полуфинальные матчи и финал, хотя в нынешнем сезоне не показывает турниры WTA и поединки предыдущих раундов Открытого чемпионата Австралии тоже не транслировал.