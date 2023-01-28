Стала известна чемпионка Australian Open в женском одиночном разряде

28 января состоялся финал Открытого чемпионата Австралии по теннису у женщин.

В матче за титул встречались чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина (№25 WTA) и пятая ракетка мира Арина Соболенко. В трехсетовом матче победу одержала более высокорейтинговая теннисистка.

Australian Open. Финал

Арина Соболенко – Елена Рыбакина (Казахстан) – 4:6, 6:3, 6:4

С новой недели Соболенко поднимется на вторую строчку мирового рейтинга, обновив личное достижение. Это был ее дебютный финал турниров Grand Slam.

Рыбакина в новой редакции рейтинга WTA лишь дебютирует в топ-10, ведь очки за Уимблдон не начислялись.

Это была четвертая встреча между теннисистками, ранее все три матча выиграла Соболенко.