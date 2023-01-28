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Australian Open
28 января 2023, 13:13 |
2015
26

Стала известна чемпионка Australian Open в женском одиночном разряде

Арина Соболенко в трех сетах обыграла Елену Рыбакину

28 января 2023, 13:13 |
2015
26
Стала известна чемпионка Australian Open в женском одиночном разряде
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко и Елена Рыбакина

28 января состоялся финал Открытого чемпионата Австралии по теннису у женщин.

В матче за титул встречались чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина (№25 WTA) и пятая ракетка мира Арина Соболенко. В трехсетовом матче победу одержала более высокорейтинговая теннисистка.

Australian Open. Финал
Арина Соболенко – Елена Рыбакина (Казахстан) – 4:6, 6:3, 6:4

С новой недели Соболенко поднимется на вторую строчку мирового рейтинга, обновив личное достижение. Это был ее дебютный финал турниров Grand Slam.

Рыбакина в новой редакции рейтинга WTA лишь дебютирует в топ-10, ведь очки за Уимблдон не начислялись.

Это была четвертая встреча между теннисистками, ранее все три матча выиграла Соболенко.

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Australian Open 2023 Арина Соболенко Елена Рыбакина
Источник Sport.ua
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Комментарии 26
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AndiM
Ох і мужлан картопляний, жесть.
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+2
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captain2009
Якщо відійти від політичної складової, то результат фіналу справедливий - риба не змогла перебити сабаленку. Була зроблена ставка суто на подачу, та на те, що саба буде робити купу НП. Але саба з другого сету підвищила рівень гри, перестала помилятися, і рибакІна не змогла знайти протидію. Пасивними діями ТВШ не виграти. 
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+1
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terhoha
Тьотя-лошадь сабалєнка
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0
Алексей
Правда есть Иванна ястремская вот кто может побороться 
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0
Алексей
Рыбакина уже выигрывала Уимблдон, а когда украинские теннисистки начнут играть и хоть раз в жизни выйдут в финал 
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0
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Алексей
Так даже среди молодёжи сейчас нету перспективных украинских теннисисток которые могут выиграть большой шлем
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-1
Rocky Balboa
Заслуженная победа, поздравляю Арину с первым мейджором. 
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-1
32may
Классный финал ,получил удовольствие от просмотра матча в котором минчанка оказалась чуть сильнее москвички 
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-2
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ass36
Великолепное славянское дерби, теннис на очень высоком уровне и без всяких судейских ошибок. Жаль что у нас таких теннисисток нету.
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-2
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