Без Цыганкова. Жирона на своем поле уступила Барселоне

В рамках 19-го тура чемпионата Испании «Жирона» на своем поле принимала «Барселону». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Хави, а решающий гол забил Педри.

«Барселона» набрала 47 очков, опережая «Реал» на 6 пунктов при матче в запасе у мадридцев.

В составе «Жироны» не дебютировал украинец Виктор Цыганков, который второй матч подряд после перехода из «Динамо» провел на лавке запасных.

Чемпионат Испании. 19-й тур

Жирона - Барселона 0:1

Гол: Педри, 61

Жирона: Газзанига, Армау, Жуанпе (Рока, 82), Эспиноса, Мигель, Ромеу, Коуто (Вилья, 70), Эррера (Фернандес, 59), Гарсия, Рикельме (Мартин, 81), Кастелланос (Стуани, 70)

Барселона: тер Штеген, Кунде, Араужо, Гарсия, Алонсо (Альба, 46), Бускетс, Гави, де Йонг, Рафинья (Кессье, 90), Дембеле (Педри, 26), Фати (Бальде, 82)