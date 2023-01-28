Без Цыганкова. Жирона на своем поле уступила Барселоне
Виктор все еще не дебютировал в новой команде
В рамках 19-го тура чемпионата Испании «Жирона» на своем поле принимала «Барселону». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Хави, а решающий гол забил Педри.
«Барселона» набрала 47 очков, опережая «Реал» на 6 пунктов при матче в запасе у мадридцев.
В составе «Жироны» не дебютировал украинец Виктор Цыганков, который второй матч подряд после перехода из «Динамо» провел на лавке запасных.
Чемпионат Испании. 19-й тур
Жирона - Барселона 0:1
Гол: Педри, 61
Жирона: Газзанига, Армау, Жуанпе (Рока, 82), Эспиноса, Мигель, Ромеу, Коуто (Вилья, 70), Эррера (Фернандес, 59), Гарсия, Рикельме (Мартин, 81), Кастелланос (Стуани, 70)
Барселона: тер Штеген, Кунде, Араужо, Гарсия, Алонсо (Альба, 46), Бускетс, Гави, де Йонг, Рафинья (Кессье, 90), Дембеле (Педри, 26), Фати (Бальде, 82)
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Ах, да. Цыганков. Да он бы там потерялся в кутерьме последних минут. Такое только для своих бывалых.)
Я как то думал тут голепад будет, а по итогу скромненько 0-1.