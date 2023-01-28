Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Без Цыганкова. Жирона на своем поле уступила Барселоне
Чемпионат Испании
Жирона
28.01.2023, FT 0 : 1
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
28 января 2023, 19:13 | Обновлено 28 января 2023, 19:14
2224
16

Без Цыганкова. Жирона на своем поле уступила Барселоне

Виктор все еще не дебютировал в новой команде

28 января 2023, 19:13 | Обновлено 28 января 2023, 19:14
2224
16
Без Цыганкова. Жирона на своем поле уступила Барселоне
twitter.com/FCBarcelona

В рамках 19-го тура чемпионата Испании «Жирона» на своем поле принимала «Барселону». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Хави, а решающий гол забил Педри.

«Барселона» набрала 47 очков, опережая «Реал» на 6 пунктов при матче в запасе у мадридцев.

В составе «Жироны» не дебютировал украинец Виктор Цыганков, который второй матч подряд после перехода из «Динамо» провел на лавке запасных.

Чемпионат Испании. 19-й тур

Жирона - Барселона 0:1
Гол: Педри, 61

Жирона: Газзанига, Армау, Жуанпе (Рока, 82), Эспиноса, Мигель, Ромеу, Коуто (Вилья, 70), Эррера (Фернандес, 59), Гарсия, Рикельме (Мартин, 81), Кастелланос (Стуани, 70)

Барселона: тер Штеген, Кунде, Араужо, Гарсия, Алонсо (Альба, 46), Бускетс, Гави, де Йонг, Рафинья (Кессье, 90), Дембеле (Педри, 26), Фати (Бальде, 82)

По теме:
Ждем большой дебют. Цыганков остался в запасе на матч против Барселоны
ХАВИ: «Если не победим Жирону – это катастрофа»
Барселона хочет избавиться от защитника
Жирона Барселона Виктор Цыганков чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первая победа Ротаня. Александрия обыграла вице-чемпиона Алжира
Футбол | 28 января 2023, 18:40 0
Первая победа Ротаня. Александрия обыграла вице-чемпиона Алжира
Первая победа Ротаня. Александрия обыграла вице-чемпиона Алжира

Украинская команда выиграла у «Кабилии» со счетом 1:0

Микель АРТЕТА: «Я очень разочарован»
Футбол | 28 января 2023, 01:49 1
Микель АРТЕТА: «Я очень разочарован»
Микель АРТЕТА: «Я очень разочарован»

Испанский специалист – о поражении «Арсенала» от «Манчестер Сити»

Стало известно, сколько Лестер готов заплатить Шахтеру за Тете
Футбол | 28.01.2023, 11:39
Стало известно, сколько Лестер готов заплатить Шахтеру за Тете
Стало известно, сколько Лестер готов заплатить Шахтеру за Тете
Михаил Мудрик – лучший молодой футболист Украины 2022 года
Футбол | 28.01.2023, 12:20
Михаил Мудрик – лучший молодой футболист Украины 2022 года
Михаил Мудрик – лучший молодой футболист Украины 2022 года
Замена Мудрику, дубль Ярмоленко, новый коуч Металлиста, золото Меркушиной
Другие виды | 28.01.2023, 06:38
Замена Мудрику, дубль Ярмоленко, новый коуч Металлиста, золото Меркушиной
Замена Мудрику, дубль Ярмоленко, новый коуч Металлиста, золото Меркушиной
Комментарии 16
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
donnerwetter
Чуть не спаслись  джиронисты.  У нас бы так судили.)   Идёт навес прямо на голову, а игрок Барсы упёрся в соперника руками как в гандболе и тупо не даёт ни прыгнуть, ни продвинуться вперёд.  Потом барс обнимает сзади  красного и хоть бы хны.  В итоге  жёлтая Барса  +3.
Ах, да. Цыганков. Да он бы там потерялся в кутерьме последних минут. Такое только для своих бывалых.)
Ответить
+2
Oliynuk_sport
Потрібно було випускати Циганкова, два матчі нуль забитих
Ответить
+1
Gargantua
зря смотрел
Ответить
+1
Віталій Яценко
Жирона і так веде боротьбу за виживання. І якщо вийде залишитись в Ла Лізі - буде досягнення. Тут як на качелях. Програє 2 наступні матчі і може опуститись в зону вильоту. Виграє і збереже свою позицію в середині. Та знизу Севілья, Валенсія... Ці команди точно набиратимуть очки і оберти. Віктор мое заграти яскраво. Та поки дійсно його бережуть.
Ответить
0
Алексей
Витя пришёл полировать лавку запасных, неплохая работа 
Ответить
0
Владислав Антонов
Явно не ризикнули випустити Циганкова в такий відповідальний момент. Далі у Жирони матчі з Валенсією, Кадісом та Альмерією - отут Віктор точно дебютує.
Ответить
0
Lion
Нужно 2 года на адаптацию...
Ответить
0
Тарік1994
Будемо сподіватися, що його просто бережуть і одразу не кидають під каток знаючи його величезну травматичність, все таки менше 2 тижнів у клубі, але те що його  не випускають під кінець матчу навіть після травми конкурента все рівно бентежить і якщо так продовжиться, то навіщо його зимою купляли якщо не горить 
Ответить
0
Remark
Ещё раз подтвердили правило, если команды забивные, и у них очная встреча, то жди под..Б ))) 
Я как то думал тут голепад будет, а по итогу скромненько 0-1.
Ответить
0
Remark
Мичелу не мешало бы послушать песню: "Вите надо выйти..." Хотя Мичел и сам вышел, а точнее ушел с КК в конце матча.
Ответить
0
mayakovskiy1
Мудрик выходит в звездном Челси через 2 дня после приезда и возит Ливерпуль. Витек сидит на баночке даже в могучей Жироне))
Ответить
-1
Хуакин Гусман Лоэра
Пользователь заблокирован администрацией за нарушение правил
Показать комментарий
-1
serg1508
Вообще не понял, зачем он Жироне. У них и так правый флаг очень даже не слабый. 
Ответить
-2
Показать Скрыть 3 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна чемпионка Australian Open в женском одиночном разряде
Стала известна чемпионка Australian Open в женском одиночном разряде
28.01.2023, 13:13 29
Теннис
Рио ФЕРДИНАНД: «Представьте, что будет, когда Мудрик будет полностью готов»
Рио ФЕРДИНАНД: «Представьте, что будет, когда Мудрик будет полностью готов»
26.01.2023, 19:23 3
Футбол
Россия готовит наступление в феврале-марте, готова воевать годами
Россия готовит наступление в феврале-марте, готова воевать годами
27.01.2023, 15:12 29
Война
Довбик интересен клубу из Англии. Он может помочь сохранить прописку в АПЛ
Довбик интересен клубу из Англии. Он может помочь сохранить прописку в АПЛ
26.01.2023, 18:10 21
Футбол
Выбор сделан. Эвертон определился с новым главным тренером
Выбор сделан. Эвертон определился с новым главным тренером
27.01.2023, 13:39 6
Футбол
Посол Украины в Австралии отреагировал на скандал с отцом Джоковича
Посол Украины в Австралии отреагировал на скандал с отцом Джоковича
27.01.2023, 11:55 4
Теннис
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
28.01.2023, 00:48 6
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист объявил о назначении нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист объявил о назначении нового главного тренера
27.01.2023, 17:19 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности