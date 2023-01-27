Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Жирона
28.01.2023 17:15 - : -
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
27 января 2023, 07:47 |
139
0

Жирона – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 28 января в 17:15 по Киеву

27 января 2023, 07:47 |
139
0
Жирона – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

28 января на «Монтиливи» пройдет матч 19-го тура Примеры, в котором «Жирона» встретится с «Барселоной». Старт поединка запланирован на 16:15 по европейскому времени.

Жирона

Клуб в последние годы входит в структуру группы, что возглавлена «Манчестер Сити». С этой помощью удалось в 2017-м году дебютировать в Примере, и продержаться там пару лет кряду. Вернувшись в Сегунду, «жирондинцы» постоянно претендовали на новый подъем. Но только прошлая попытка была успешной. При том, что регулярный сезон закончился только 6-м местом, и только на этот раз стыковые встречи были успешными, их шансы в Ла Лиге расценивались скептично. Но подопечные Мичела Санчеса выиграли уже во 2-м туре, да и потом брали очки активно. Был спад в сентябре-октябре, с 4-мя поражениями в 5 турах. Но дальше началась беспроигрышная серия. Он продолжается и после перерыва, когда сначала новичок брал ничьи с «Райо Вальекано» и «Эспаньолом», в потом обыграли «Севилью». И лишь мотивированный борьбой за топ-4 «Вильярреал» смог минимально, 1-0, обыграть новобранца дивизиона.

Барселона

Команда в этом сезоне сталкивается с новым ворохом проблем. Даже после ухода Депая местная федерация во главе с Тебасом запрещает и дальше подписывать новичков - сказывается финансовая ситуация. Да и на футбольных полях хватало проблем, чего стоит повторный вылет из Лиги чемпионов после группового этапа. Но, с другой стороны, и соперников во главе с «Реалом» откровенно «лихорадит». Кроме того, Хави наконец-то взят трофей, первый как тренер в Каталонии. «Бетис», правда, прошли только в серии пенальти, но зато взятие Суперкубка было оформлено за счет 3-1 в «Эль Класико». В Примере, правда, серия побед была прервано только ничьей в дерби с «Эспаньолом». Но после него были только новые выигрыши, а на неделе 1-0 оформили и в кубке с «Реалом Сосьедад».

Статистика личных встреч

Официальных матчей было 4, и трижды побеждала «Барселона». Только в 2018-м «Жирона» брала ничью, причем на «Камп Ноу».

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что новичок зацепится хотя бы за ничью. Рекомендуем ставить на победу «Барселоны» при форе «-1 гол» с коэффициентом - 1,99 по Parimatch.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Бавария – Айнтрахт. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Манчестер Сити – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Болонья – Специя. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Жирона Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна первая финалистка Australian Open
Теннис | 26 января 2023, 12:28 4
Стала известна первая финалистка Australian Open
Стала известна первая финалистка Australian Open

Елена Рыбакина переиграла в полуфинале Викторию Азаренко

Украинец отказался выступать в одной команде с россиянином. Как это было
Волейбол | 26 января 2023, 15:13 6
Украинец отказался выступать в одной команде с россиянином. Как это было
Украинец отказался выступать в одной команде с россиянином. Как это было

Конфликт удалось уладить, Тимофей Полуян уже нашел новый клуб в Турции

Мадридское дерби. Реал в овертайме обыграл Атлетико в 1/4 финала Кубка
Футбол | 27.01.2023, 00:40
Мадридское дерби. Реал в овертайме обыграл Атлетико в 1/4 финала Кубка
Мадридское дерби. Реал в овертайме обыграл Атлетико в 1/4 финала Кубка
«Милевский в Киеве, у него проблемы». Артем не может найти себя
Футбол | 26.01.2023, 13:11
«Милевский в Киеве, у него проблемы». Артем не может найти себя
«Милевский в Киеве, у него проблемы». Артем не может найти себя
Реал – Атлетико – 3:1 (д.в.) Мадридская заруба в Кубке. Видео голов и обзор
Футбол | 27.01.2023, 01:45
Реал – Атлетико – 3:1 (д.в.) Мадридская заруба в Кубке. Видео голов и обзор
Реал – Атлетико – 3:1 (д.в.) Мадридская заруба в Кубке. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Сербия – друг рф. Фанат Джоковича натянул на себя символ рашистов
ФОТО. Сербия – друг рф. Фанат Джоковича натянул на себя символ рашистов
25.01.2023, 14:15 15
Теннис
Джокович идет за 10-м титулом. Известны все участники 1/2 финала Aus Open
Джокович идет за 10-м титулом. Известны все участники 1/2 финала Aus Open
25.01.2023, 13:45
Теннис
Поражение с сыном легенды клуба. Динамо все-таки сыграло матч с сербами
Поражение с сыном легенды клуба. Динамо все-таки сыграло матч с сербами
26.01.2023, 19:10
Футбол
Рио ФЕРДИНАНД: «Представьте, что будет, когда Мудрик будет полностью готов»
Рио ФЕРДИНАНД: «Представьте, что будет, когда Мудрик будет полностью готов»
26.01.2023, 19:23 3
Футбол
Лучший в истории АПЛ! Зинченко лидирует в интересном рейтинге в Англии
Лучший в истории АПЛ! Зинченко лидирует в интересном рейтинге в Англии
25.01.2023, 14:50 11
Футбол
Он ушел за деньгами. Легенда Арсенала упрекнул Мудрика за трансфер в Челси
Он ушел за деньгами. Легенда Арсенала упрекнул Мудрика за трансфер в Челси
25.01.2023, 20:21 8
Футбол
Скандал! Отец Джоковича поприветствовал рашистов и сфоткался с Z-идиотами
Скандал! Отец Джоковича поприветствовал рашистов и сфоткался с Z-идиотами
26.01.2023, 06:45 10
Теннис
Битва Магучих и Геращенко на престижном турнире в Германии
Битва Магучих и Геращенко на престижном турнире в Германии
25.01.2023, 22:15 2
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности