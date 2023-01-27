28 января на «Монтиливи» пройдет матч 19-го тура Примеры, в котором «Жирона» встретится с «Барселоной». Старт поединка запланирован на 16:15 по европейскому времени.

Жирона

Клуб в последние годы входит в структуру группы, что возглавлена «Манчестер Сити». С этой помощью удалось в 2017-м году дебютировать в Примере, и продержаться там пару лет кряду. Вернувшись в Сегунду, «жирондинцы» постоянно претендовали на новый подъем. Но только прошлая попытка была успешной. При том, что регулярный сезон закончился только 6-м местом, и только на этот раз стыковые встречи были успешными, их шансы в Ла Лиге расценивались скептично. Но подопечные Мичела Санчеса выиграли уже во 2-м туре, да и потом брали очки активно. Был спад в сентябре-октябре, с 4-мя поражениями в 5 турах. Но дальше началась беспроигрышная серия. Он продолжается и после перерыва, когда сначала новичок брал ничьи с «Райо Вальекано» и «Эспаньолом», в потом обыграли «Севилью». И лишь мотивированный борьбой за топ-4 «Вильярреал» смог минимально, 1-0, обыграть новобранца дивизиона.

Барселона

Команда в этом сезоне сталкивается с новым ворохом проблем. Даже после ухода Депая местная федерация во главе с Тебасом запрещает и дальше подписывать новичков - сказывается финансовая ситуация. Да и на футбольных полях хватало проблем, чего стоит повторный вылет из Лиги чемпионов после группового этапа. Но, с другой стороны, и соперников во главе с «Реалом» откровенно «лихорадит». Кроме того, Хави наконец-то взят трофей, первый как тренер в Каталонии. «Бетис», правда, прошли только в серии пенальти, но зато взятие Суперкубка было оформлено за счет 3-1 в «Эль Класико». В Примере, правда, серия побед была прервано только ничьей в дерби с «Эспаньолом». Но после него были только новые выигрыши, а на неделе 1-0 оформили и в кубке с «Реалом Сосьедад».

Статистика личных встреч

Официальных матчей было 4, и трижды побеждала «Барселона». Только в 2018-м «Жирона» брала ничью, причем на «Камп Ноу».

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что новичок зацепится хотя бы за ничью. Рекомендуем ставить на победу «Барселоны» при форе «-1 гол» с коэффициентом - 1,99 по Parimatch.