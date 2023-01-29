ХАВИ: «Ожидали, что Жирона будет прессинговать выше»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу 1:0 над «Жироной» Виктора Цыганкова:

«Мы ожидали, что «Жирона» будет прессинговать нас выше, но все было не так. Удивило, что соперник немного изменил свой привычный стиль – мы много владели мячом, создали достаточное количество моментов, но не скажу, что играли хорошо. Нам надо быть смелее в атаке, мы должны совершенствоваться – и первые полчаса во втором тайме были очень хорошими. Иногда нам приходится отклоняться от сценария, довольно много бороться, прежде чем создадим голевой момент, терпеть фолы соперника на флангах или кроссы.

В целом я доволен тремя очками, хотя мы должны быть самокритичными. Я хочу выигрывать 4:0, но мы должны принять во внимание то, что по сравнению с прошлым годом у нас произошли большие изменения – поменялась и команда, и игроки. У них не всегда есть уверенность, иногда ее не хватает, но мы находимся в хорошем моменте, и это делает меня счастливым. Понимаю, что мы на пути к тому, чтобы совершенствовать свою игру».