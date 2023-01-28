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28 января 2023, 00:35 |
18
0

Наполи – Рома. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 20 тура итальянской Серии А

28 января 2023, 00:35 |
18
0
Наполи – Рома. Текстовая трансляция матча
twitter.com/sscnapoli

В воскресенье, 29 января, состоится поединок 20 тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Наполи» и «Рома». Матч пройдет в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона», стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Неаполитанский клуб уверенно лидирует в турнирной таблице Серии А, стремительно приближаясь к чемпионскому титулу. Впрочем, не будем спешить, ведь до окончания итальянского первенства еще много матчей. Очередной проверкой лидера станет противостояние с «Ромой», которая идет в плотной группе преследователей «Наполи». Отметим, что в дуэлях с «партенопейцами» римляне имеют в своем пассиве шестиматчевую безвыигрышную серию. В первом круге текущего чемпионата неаполитанцы обыграли «Рому» со счетом 1:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Наполи» – «Рома», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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