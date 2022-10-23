Италия23 октября 2022, 23:59 | Обновлено 24 октября 2022, 00:21
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Наполи на выезде обыграл Рому. Победу принес точный удар Осимхена
«Наполи» лидирует с 29 очками, «Рома» идет на 5-й позиции в Серии A
23 октября 2022, 23:59 | Обновлено 24 октября 2022, 00:21
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В матче 11-го тура чемпионата Италии «Наполи» обыграл «Рому» на выезде со счетом 1:0.
Единственный гол забил форвард неаполитанцев Виктор Осимхен.
«Наполи» лидирует с 29 очками в 11 матчах. «Рома» идет на 5-й позиции с 22 очками в 11 играх.
Серия А. 11-й тур, 23 октября
Рома – Наполи – 0:1
Гол: Осимхен, 80
События матча
80’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Наполи).
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