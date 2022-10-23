Наполи на выезде обыграл Рому. Победу принес точный удар Осимхена

В матче 11-го тура чемпионата Италии «Наполи» обыграл «Рому» на выезде со счетом 1:0.

Единственный гол забил форвард неаполитанцев Виктор Осимхен.

«Наполи» лидирует с 29 очками в 11 матчах. «Рома» идет на 5-й позиции с 22 очками в 11 играх.

Серия А. 11-й тур, 23 октября

Рома – Наполи – 0:1

Гол: Осимхен, 80