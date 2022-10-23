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Чемпионат Италии
Рома
23.10.2022, FT 0 : 1
Наполи
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Италия
23 октября 2022, 23:59 | Обновлено 24 октября 2022, 00:21
111
0

Наполи на выезде обыграл Рому. Победу принес точный удар Осимхена

«Наполи» лидирует с 29 очками, «Рома» идет на 5-й позиции в Серии A

23 октября 2022, 23:59 | Обновлено 24 октября 2022, 00:21
111
0
Наполи на выезде обыграл Рому. Победу принес точный удар Осимхена
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

В матче 11-го тура чемпионата Италии «Наполи» обыграл «Рому» на выезде со счетом 1:0.

Единственный гол забил форвард неаполитанцев Виктор Осимхен.

«Наполи» лидирует с 29 очками в 11 матчах. «Рома» идет на 5-й позиции с 22 очками в 11 играх.

Серия А. 11-й тур, 23 октября

Рома – Наполи – 0:1

Гол: Осимхен, 80

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Наполи).
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Источник Sport.ua
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