29.01.2023, FT 1 : 1
Италия30 января 2023, 04:20 |
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ВИДЕО. Серия А. Наполи обыграл команду Особенного, позор Милана и Ювентуса
Смотрите видеообзор матчей 20-го тура чемпионата Италии по футболу
30 января 2023, 04:20 |
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В воскресенье, 29 января, состоялись 4 матча чемпионата Италии по футболу.
«Милан» разгромно уступил «Сассуоло», «Ювентус» на своем поле опозорился в игре против «Монцы». «Лацио» расписала мировую с «Фиорентиной», а «Наполи» укрепился на первой строчке в таблице Серии А, обыграв «Рому» под руководством Жозе Моуриньо.
Серия А. 20-й тур. 29 января
Милан – Сассуоло – 2:5
Ювентус – Монца – 0:2
Лацио – Фиорентина – 1:1
Наполи – Рома – 2:1
События матча
49’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Гонсалес (Фиорентина).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Николо Касале (Лацио).
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