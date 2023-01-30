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Чемпионат Италии
Лацио
29.01.2023, FT 1 : 1
Фиорентина
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Италия
30 января 2023, 04:20 |
33
0

ВИДЕО. Серия А. Наполи обыграл команду Особенного, позор Милана и Ювентуса

Смотрите видеообзор матчей 20-го тура чемпионата Италии по футболу

30 января 2023, 04:20 |
33
0
ВИДЕО. Серия А. Наполи обыграл команду Особенного, позор Милана и Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 29 января, состоялись 4 матча чемпионата Италии по футболу.

«Милан» разгромно уступил «Сассуоло», «Ювентус» на своем поле опозорился в игре против «Монцы». «Лацио» расписала мировую с «Фиорентиной», а «Наполи» укрепился на первой строчке в таблице Серии А, обыграв «Рому» под руководством Жозе Моуриньо.

Серия А. 20-й тур. 29 января

Милан – Сассуоло – 2:5

Ювентус – Монца – 0:2

Лацио – Фиорентина – 1:1

Наполи – Рома – 2:1

События матча

49’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Гонсалес (Фиорентина).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Николо Касале (Лацио).
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Источник Sport.ua
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