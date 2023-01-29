Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Волчья стая не выстояла. Наполи на своем поле вырвал победу у Ромы
Чемпионат Италии
Наполи
29.01.2023, FT 2 : 1
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
29 января 2023, 23:47 | Обновлено 29 января 2023, 23:50
345
3

Волчья стая не выстояла. Наполи на своем поле вырвал победу у Ромы

Лидер Серии А одержал очередную победу

29 января 2023, 23:47 | Обновлено 29 января 2023, 23:50
345
3
Волчья стая не выстояла. Наполи на своем поле вырвал победу у Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Серия А. 20 тур.

«Наполи» – «Рома» – 2:1

Осимхен (17), Симеоне (86) – Эль-Шаарави (75)

Осимхен (68) – Дибала (33), Эль-Шаарави (70)

«Наполи»: Мерет, Лоренцо, Ррахмани, Мин Джэ, Руй (Оливейра, 69), Ангисса, Лоботка, Зелински (Н’Домбеле, 91), Лосано (Симеоне, 76), Осимхен (Распадори, 76), Кварацхелия (Йылмаз, 69)

«Рома»: Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Спинаццола (Эль-Шаарави, 46), Кристанте (Вольпато, 89), Матич (Тахирович, 83), Пеллегрини (Бове, 83), Залевский, Дибала, Абрахам (Белотти, 73)

Арбитр: Даниэле Орсато

Стадион «Диего Армандо Марадона» (Неаполь, Италия)

НАПОЛИ – РОМА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
АЛЛЕГРИ: «Такого первого тайма у нас еще не было»
ВИДЕО. Ювентус дома опозорился во встрече с Монцей
Милан отметился историческим антирекордом
Рома Рим Серия A Наполи чемпионат Италии по футболу Наполи - Рома отчеты
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Усатый таракан и его пес накатили по 50г водки за Соболенко
Теннис | 29 января 2023, 03:45 7
ВИДЕО. Усатый таракан и его пес накатили по 50г водки за Соболенко
ВИДЕО. Усатый таракан и его пес накатили по 50г водки за Соболенко

И речь не про шпица...

Минай просматривает воспитанника Динамо Киев и экс-капитана Кривбасса
Футбол | 29 января 2023, 17:44 0
Минай просматривает воспитанника Динамо Киев и экс-капитана Кривбасса
Минай просматривает воспитанника Динамо Киев и экс-капитана Кривбасса

Владимир Шаран ищет усиление

Украина стала седьмой в сингл-миксте на чемпионате Европы
Биатлон | 29.01.2023, 15:45
Украина стала седьмой в сингл-миксте на чемпионате Европы
Украина стала седьмой в сингл-миксте на чемпионате Европы
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок-открытие ЧМ-2022 станет партнером Малиновского
Футбол | 28.01.2023, 23:11
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок-открытие ЧМ-2022 станет партнером Малиновского
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок-открытие ЧМ-2022 станет партнером Малиновского
Бой за три пояса. Бетербиев, зашифровавшись под Канаду, нокаутировал Ярда
Бокс | 29.01.2023, 02:00
Бой за три пояса. Бетербиев, зашифровавшись под Канаду, нокаутировал Ярда
Бой за три пояса. Бетербиев, зашифровавшись под Канаду, нокаутировал Ярда
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
luceorius
 З усіх чемпіонатів великої п'ятірки "Наполі" найближчий до золотих медалей.
Ответить
0
donnerwetter
Ты смотри
! И без Хвычи казанского выиграли.)
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧЕ-2023 по биатлону. Анастасия Меркушина финишировала 7-й в персьюте
ЧЕ-2023 по биатлону. Анастасия Меркушина финишировала 7-й в персьюте
28.01.2023, 12:09 4
Биатлон
Его выгнали из Динамо из-за отца-террориста. Украинец – на просмотре в рф
Его выгнали из Динамо из-за отца-террориста. Украинец – на просмотре в рф
28.01.2023, 19:41 18
Футбол
Впервые в Лондоне. Украинец Далакян успешно защитил чемпионский титул WBA
Впервые в Лондоне. Украинец Далакян успешно защитил чемпионский титул WBA
28.01.2023, 22:30 9
Бокс
Возникли проблемы. Бой Ломаченко – Хейни может не состояться
Возникли проблемы. Бой Ломаченко – Хейни может не состояться
28.01.2023, 16:27 2
Бокс
Витесс заинтересован в подписании форварда Динамо
Витесс заинтересован в подписании форварда Динамо
28.01.2023, 19:38 1
Футбол
WhoScored: Малиновский – один из лучших игроков Марселя в матче с Монако
WhoScored: Малиновский – один из лучших игроков Марселя в матче с Монако
29.01.2023, 02:16 2
Футбол
Мудрик забавно отреагировал на бомбардировки иранских военных объектов
Мудрик забавно отреагировал на бомбардировки иранских военных объектов
29.01.2023, 17:04 8
Футбол
Манор СОЛОМОН: «Шахтер? Начались закручивания гаек»
Манор СОЛОМОН: «Шахтер? Начались закручивания гаек»
28.01.2023, 13:27 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности