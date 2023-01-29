Волчья стая не выстояла. Наполи на своем поле вырвал победу у Ромы
Лидер Серии А одержал очередную победу
Отчет о матче ожидайте позже.
Серия А. 20 тур.
«Наполи» – «Рома» – 2:1
Осимхен (17), Симеоне (86) – Эль-Шаарави (75)
Осимхен (68) – Дибала (33), Эль-Шаарави (70)
«Наполи»: Мерет, Лоренцо, Ррахмани, Мин Джэ, Руй (Оливейра, 69), Ангисса, Лоботка, Зелински (Н’Домбеле, 91), Лосано (Симеоне, 76), Осимхен (Распадори, 76), Кварацхелия (Йылмаз, 69)
«Рома»: Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Спинаццола (Эль-Шаарави, 46), Кристанте (Вольпато, 89), Матич (Тахирович, 83), Пеллегрини (Бове, 83), Залевский, Дибала, Абрахам (Белотти, 73)
Арбитр: Даниэле Орсато
Стадион «Диего Армандо Марадона» (Неаполь, Италия)
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