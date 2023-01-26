Кто будет коучем Миколенко в Эвертоне: сын Анчелотти, сумасшедший, Руни?
Давиде Анчелотти попал в список кандидатов на пост главного тренера «ирисок»
Сын главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти Давиде Анчелотти попал в список кандидатов на пост главного тренера английского «Эвертона».
Давиде сейчас является ассистентом своего отца в основной команде «Реала». 33-летний специалист никогда не пробовал себя в роли главного тренера команда. Интересно, что Карло Анчелотти возглавлял «Эвертон» в период с декабря 2019 года по июнь 2021 года.
Сообщается, что «Эвертон» готов связаться с Давиде Анчелотти, если руководство команды не сможет договориться с Марсело Бьелсой по прозвищу «сумасшедший» или с легендой английского футбола Уэйном Руни.
Отметим, что ранее с поста главного тренера «Эвертона» был уволен Френк Лэмпард. Сейчас команда находится на 19-й позиции в АПЛ и имеет 15 очков после 20 туров. В составе «ирисок» выступает украинский защитник Виталий Миколенко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Молодежка киевлян U-19 проиграла «Вождовацу» со счетом 1:3
А ведь когда-то Новак лично писал Сергею Стаховскому...