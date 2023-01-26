Кто будет коучем Миколенко в Эвертоне: сын Анчелотти, сумасшедший, Руни?

Сын главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти Давиде Анчелотти попал в список кандидатов на пост главного тренера английского «Эвертона».

Давиде сейчас является ассистентом своего отца в основной команде «Реала». 33-летний специалист никогда не пробовал себя в роли главного тренера команда. Интересно, что Карло Анчелотти возглавлял «Эвертон» в период с декабря 2019 года по июнь 2021 года.

Сообщается, что «Эвертон» готов связаться с Давиде Анчелотти, если руководство команды не сможет договориться с Марсело Бьелсой по прозвищу «сумасшедший» или с легендой английского футбола Уэйном Руни.

Отметим, что ранее с поста главного тренера «Эвертона» был уволен Френк Лэмпард. Сейчас команда находится на 19-й позиции в АПЛ и имеет 15 очков после 20 туров. В составе «ирисок» выступает украинский защитник Виталий Миколенко.