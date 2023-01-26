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  4. Кто будет коучем Миколенко в Эвертоне: сын Анчелотти, сумасшедший, Руни?
Англия
26 января 2023, 20:26 | Обновлено 26 января 2023, 21:18
1252
2

Кто будет коучем Миколенко в Эвертоне: сын Анчелотти, сумасшедший, Руни?

Давиде Анчелотти попал в список кандидатов на пост главного тренера «ирисок»

26 января 2023, 20:26 | Обновлено 26 января 2023, 21:18
1252
2
Кто будет коучем Миколенко в Эвертоне: сын Анчелотти, сумасшедший, Руни?
Getty Images/Global Images Ukraine. Давиде и Карло Анчелотти

Сын главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти Давиде Анчелотти попал в список кандидатов на пост главного тренера английского «Эвертона».

Давиде сейчас является ассистентом своего отца в основной команде «Реала». 33-летний специалист никогда не пробовал себя в роли главного тренера команда. Интересно, что Карло Анчелотти возглавлял «Эвертон» в период с декабря 2019 года по июнь 2021 года.

Сообщается, что «Эвертон» готов связаться с Давиде Анчелотти, если руководство команды не сможет договориться с Марсело Бьелсой по прозвищу «сумасшедший» или с легендой английского футбола Уэйном Руни.

Отметим, что ранее с поста главного тренера «Эвертона» был уволен Френк Лэмпард. Сейчас команда находится на 19-й позиции в АПЛ и имеет 15 очков после 20 туров. В составе «ирисок» выступает украинский защитник Виталий Миколенко.

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Давиде Анчелотти Эвертон Карло Анчелотти Френк Лэмпард Марсело Бьелса Уэйн Руни Виталий Миколенко назначение тренера
Источник Daily Mail
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Remark
Новым главным тренером будет сумасшедший сын Анчелотти Руни.
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Тарік1994
 Б'єлса саме для Миколенка мабуть найгірший варіант, 
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