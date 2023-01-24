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  4. Легенда Эвертона может возглавить клуб после увольнения Лэмпарда
Англия
24 января 2023, 14:21 |
1518
0

Легенда Эвертона может возглавить клуб после увольнения Лэмпарда

Уэйн Руни может вернуться в родной клуб

24 января 2023, 14:21 |
1518
0
Легенда Эвертона может возглавить клуб после увольнения Лэмпарда
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэйн Руни

«Эвертон» продолжает поиски нового главного тренера после увольнения Фрэнка Лэмпарда. Еще одним претендентом на эту должность является Уэйн Руни.

Руководство «Эвертона» связывалось с ним еще 22 января. Пока что Руни не решил, стоит ли покидать пост главного тренера клуба МЛС «Ди Си Юнайтед».

Напомним, Руни является воспитанником «Эвертона». В качестве игрока выступал за первую команду в 2002 – 2004 и 2018 – 2018 годах.

Ранее главным претендентом на пост главного тренера «Эвертона» назывался Марсело Бьелса.

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Уэйн Руни Эвертон Френк Лэмпард Ди Си Юнайтед
Источник Goal.com
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