Легенда Эвертона может возглавить клуб после увольнения Лэмпарда

«Эвертон» продолжает поиски нового главного тренера после увольнения Фрэнка Лэмпарда. Еще одним претендентом на эту должность является Уэйн Руни.

Руководство «Эвертона» связывалось с ним еще 22 января. Пока что Руни не решил, стоит ли покидать пост главного тренера клуба МЛС «Ди Си Юнайтед».

Напомним, Руни является воспитанником «Эвертона». В качестве игрока выступал за первую команду в 2002 – 2004 и 2018 – 2018 годах.

Ранее главным претендентом на пост главного тренера «Эвертона» назывался Марсело Бьелса.