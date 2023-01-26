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Англия
26 января 2023, 16:25 | Обновлено 26 января 2023, 16:40
159
0

Де Дзерби номинирован на приз лучшему тренеру АПЛ в январе

Бывший главный тренер «Шахтера» провел хороший месяц в сильнейшей лиге Европы

26 января 2023, 16:25 | Обновлено 26 января 2023, 16:40
159
0
Де Дзерби номинирован на приз лучшему тренеру АПЛ в январе
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Английская Премьер-лига назвала имена номинантов на приз лучшему тренеру месяца по итогам январских матчей.

В число номинантов вошел бывший главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби, ныне работающий в «Брайтоне».

Отметим, что в январе «Брайтон» одержал разгромные победы над «Эвертоном» (4:1) и «Ливерпулем» (3:0), а также сыграл вничью с «Лестером» (2:2).

Соперниками Де Дзерби в борьбе за престижную награду являются Микель Артета («Арсенал»), Стив Купер («Ноттингем Форест»), Унаи Эмери («Астон Вилла») и Томас Франк («Брентфорд»).

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Источник Sport.ua
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