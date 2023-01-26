Де Дзерби номинирован на приз лучшему тренеру АПЛ в январе
Бывший главный тренер «Шахтера» провел хороший месяц в сильнейшей лиге Европы
Английская Премьер-лига назвала имена номинантов на приз лучшему тренеру месяца по итогам январских матчей.
В число номинантов вошел бывший главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби, ныне работающий в «Брайтоне».
Отметим, что в январе «Брайтон» одержал разгромные победы над «Эвертоном» (4:1) и «Ливерпулем» (3:0), а также сыграл вничью с «Лестером» (2:2).
Соперниками Де Дзерби в борьбе за престижную награду являются Микель Артета («Арсенал»), Стив Купер («Ноттингем Форест»), Унаи Эмери («Астон Вилла») и Томас Франк («Брентфорд»).
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